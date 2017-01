Denne norske smartsensoren skal måte husets radonnivå kontinuerlig og i sanntid

Norske Airthings Wave lanserte onsdag en smart radonmåler som ifølge produsenten skal måle radonnivået i huset kontinuerlig og i sanntid.

Lanseringen fant sted på Consumer Electronics Show, verdens største elektronikkmesser, til mye oppmerksomhet fra flere amerikanske teknologinettsteder.

Måleren kombinerer digitale sensorer med smarthusteknologi. Den varsler deg når radonnivået er for høyt ved hjelp av lyd og lys, samt beskjed til mobiltelefonen og på epost.

– Vi ønsker at radonmålere skal bli like vanlige som røykvarslere. Det er tross alt flere som dør av radon enn i bilulykker og brann tilsammen, sier Øyvind Birkenes, sjef for Airthings, til Teknisk Ukeblad.

Fotodiode kombinert med algoritmer

Corentium, som selskapet het da det ble dannet i 2008, skiftet navn til Airthings i september 2016. Selskapet tilbyr flere forskjellige radonmålere, som TU tidligere har omtalt. Dette er imidlertid selskapets første smarte måler, ved at den gir forbrukere smarthusintegrering opp mot nettskyen og via mobiltelefon.

Selve målerteknologien er patentert og fungerer på samme måte som i selskapets øvrige produkter. En fotodiode i et diffusjonskammer teller alfapartikler, og genererer små strømpulser. Det er også mange andre partikler som treffer dioden, noe som gjør det viktig å signalbehandle frem pulsene man leter etter. Avanserte algoritmer hjelper til med å identifisere de riktige partiklene.

Luften i kammeret byttes naturlig ut omtrent hvert 25. minutt. Ved å vite hvor stort kammeret er, kan man regne seg frem til radonnivået i lufta.

Smart måler

Måleren kobler seg til mobiltelefonen via blåtann. Med en egen app kan man se nåverdier, gjennomsnittsverdier og variasjoner over de siste dagene, ukene og året. Her får du også anbefalinger for hvordan du kan redusere radonnivået i boligen din.

– Dette er et veldig brukervennlig produkt. Du kan bare vinke til produktet. Om det lyser grønt, vet du at alt er OK. Vil du ha mer detaljer, kan du åpne appen, sier Birkenes.

To AA-batterier skal være nok til å holde måleren gående i opptil to år.

300 dødsfall årlig

Det er anslått at radon i norske boliger forårsaker rundt 300 lungekreftdødsfall årlig, ifølge Statens strålevern.

Bård Olsen, seniorrådgiver i Statens strålevern, mener det er positivt at det kommer nye radonmålere på markedet.

– Det er veldig bra at det foregår en utvikling blant radonmålere. Nye måter å måle på kan dekke forskjellige behov, sier han.

Fra sporfilm til smartsensor

Tradisjonelt har man målt radonnivået ved hjelp av sporfilm, forteller Olsen.

– Det er en rimelig og grei måte. Du får tilsendt målebrikker som du plasserer ut i boligen. Radongassen avsetter små spor, og etter noen måneder sender du brikkene til laboratoriet for analyse, sier Olsen.

Statens strålevern har ingen preferanser om man benytter sporfilm eller elektroniske målere.

– Begge målemetodene kan benyttes, så lenge de oppfyller våre retningslinjer. De innebærer blant annet at du skal måle over to måneder i vintermåneden, og at målingen skjer i minst to rom, supplerer Olsen.

Slik ser måleren ut når den signaliserer at radon-nivået er på godtkjent nivå. Foto: Airthings

– Gir mulighet til å se om radontiltaket fungerer

En fordel ved Airthings-måleren kan være at man får en kontinuerlig måling, tror Olsen.

– Dersom du har gjort radontiltak, kan du hele tiden kontrollere at de fungerer. Det er likevel viktig å måle over tid, ettersom radonnivået kan variere mye, sier Olsen.

Airthings Wave skal kunne gi en indikasjon på nivået allerede etter to timer. Etter syv dager skal sensoren måle med et standardavvik på 12 prosent av faktisk radonnivå. Etter en måned skal avviket ha sunket til ni prosent, ifølge produsenten.

– Avvikene er innenfor det spennet som er normalt. Alle målemetoder har en viss usikkerhet, sier Olsen.

Forsknings- og utviklingssjef i Airthings, Bjørn Sundal (t.v.) og sjefen for selskapet Øyvind Birkenes, med en av selskapets tidligere målere. Foto: Odd Richard Valmot

– Stor interesse fra presse og elektronikkjeder

Flere amerikanske medier fremhever at prisen på 199 dollar er stiv sammenliknet med alternativene.

Airthings-sjef Birkenes forstår at produktet kan virke dyrt sammenliknet med enklere alternativer, men understreker at det kreves nokså kompliserte løsninger for å lage en bra radonsensor.

Birkenes var selv med på lanseringen under den pågående elektronikkmessen i Las Vegas. Han forteller om hektiske tilstander med mye oppmerksomhet fra både presse og store elektronikkjeder.

– Det var kjempetrykk, kaos til tider. Det er veldig mange som presenterer smarthusløsninger her, men smarte radonmålere er det ingen andre som har, sier Birkenes.

Vil tredoble omsetningen på to år

Han mener det er svært viktig å øke bevisstheten rundt radon.

– Det er mange som ikke vet hvilken risiko radon representerer. Når de får mer informasjon om det, kjøper de også flere målere.

Airthings hadde en omsetning på rundt 30 millioner i 2016. I år håper de på å omsette for rundt 50 millioner, mens målet for 2018 er å nå 100 millioner.

Airthings Wave kommer etter planen på markedet i mars.