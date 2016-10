Nekter å stoppe effektiviseringen - tross tre alvorlige hendelser på kort tid

Tross flere ulykker ved Statoils anlegg i det siste blir ikke kutt og effektivisering satt på vent. Svake resultater gjør det viktig å fortsette forbedringer der det er mulig, sier selskapet.

Statoil har de siste ukene hatt fem gasslekkasjer og en brann, med fare for at liv kunne gått tapt ved tre av hendelsene, ifølge Petroleumstilsynet (Ptil).

Flere ansatte og fagforeninger mener dette viser hvordan kuttprosessene i selskapet går ut over sikkerheten og har bedt selskapet sette kutt og effektivisering på vent til hendelsene er utredet.

– Å stoppe forbedringsarbeidet er uaktuelt. Vi må forbedre oss videre, både på effektivitet og på sikkerhetsarbeid. Sikkerheten er en helintegrert del av forbedringsarbeidet, det er uaktuelt med forbedring på bekostning av sikkerhet. Jeg er overbevist om at vi får til begge deler, sier konsernsjef Eldar Sætre til NTB.

Svake priser

Statoil leverte torsdag et svært svakt resultat for årets tredje kvartal. Justert driftsresultat på 636 millioner dollar i tredje kvartal lå langt under analytikernes forhåndsspådom på 957 millioner dollar, en nedgang på hele 69 prosent fra fjorårets justerte resultatet på 2,03 milliarder dollar.

Sætre vil ikke svare direkte på spørsmål om han selv er skuffet over resultatet:

– Jeg er veldig fornøyd med det vi kan påvirke, men så tar vi inn over oss at resultatet er påvirket blant annet av svake markeder og planlagt vedlikeholdsstans.

Det omfattende vedlikeholdet medførte at 115.000 fat oljeekvivalenter per dag var ute av produksjon. Lav olje- og gasspris, i snitt 40 dollar per fat på det som ble solgt, bidro også til svakt resultat. Statoil har videre valgt å utsette gassalg til framtidige perioder med høyere gasspris. Dermed får siste periode påført produksjonskostnader, uten salgsgevinst.

Må fortsette

Det påvirkelige er særlig kostnader: Statoil har nå ytterligere redusert investeringsbudsjettet sitt for 2016 fra 12 til 11 milliarder dollar og anslaget for letekostnader fra 1,8 til rundt 1,5 milliarder dollar.

– Kostnadene totalt sett ligger 34 prosent under det de gjorde på samme tid i fjor, og det er vi fornøyde med, sier Sætre.

Han er også fornøyd med at selskapet tross alt har en positiv netto kontantstrøm i kvartalet. Det betyr at Statoil ikke lenger må låne penger for å betale aksjeutbytte, men faktisk reduserer gjeldsgraden i selskapet noe.

Sætre understreker igjen at forbedringsarbeidet og kostnadskuttene må fortsette mens de gransker om dette arbeidet kan ha svekket sikkerheten

– Vi tar veldig alvorlig de hendelsene som har vært den siste tiden. Utviklingen innen sikkerhet og alle enkelthendelser blir gransket, og vi vil se etter sammenhenger opp mot forbedringsarbeidet som er gjort.