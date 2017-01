Nå må den spanske entreprenøren betale 79 millioner til staten

Teknisk Ukeblad omtalte i fjor høst at den spanske entreprenøren OSSA krevde 392 millioner kroner i erstatning fra staten etter at de ble kastet ut av byggingen av Sørkjostunnelen i Reisafjellet. I oktober møttes de i retten i Troms.

Nå har spanjolene tapt saken på alle punkter.

– Vi har ikke fått satt oss inn i detaljene ennå, men dommen virker grundig og veloverveid. Vi anser tingrettens avgjørelse som en full seier, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen i en melding.

Dommen ble først omtalt av NRK Troms.

Må betale 79 millioner

Erstatningskravet fra OSSA endte på nærmere 384 millioner kroner. Men selskapet får ingenting.

I stedet for må de betale tilbake resten av et forskudd de har fått utbetalt på 37,4 millioner kroner pluss renter.

I tillegg til dette må OSSA betale 41,4 millioner kroner i erstatning til Statens vegvesen på grunn av merkostnadene ved å lyse ut prosjektet på ny.

Statens vegvesen er frifunnet for samtlige krav fra OSSA etter at entreprenørselskapet ble sparket fra jobben i Sørkjostunnelen. Foto: Ill: Statens vegvesen

Flammer og sprengstoff

Teknisk Ukeblad omtalte i fjor hvordan Vegvesenet klaget på at tunnelen var ute av kurs og at det var åpne flammer ved sprengstoff i forbindelse med prosjektet.

Vegvesenet hevet kontrakten med det spanske entreprenørfirmaet 31. mars 2015, fordi de mente prosjektet ville bli vesentlig forsinket.

– En fare

Den spanske entreprenøren mener hevingen av kontrakten var ulovlig. De hevder at det var lagt frem fremdriftsplaner som viste at prosjektet ikke var vesentlig forsinket, men at Statens vegvesen nektet å vurdere disse.

Statens vegvesen hevdet på sin side at kontrakten var vesentlig misligholdt, på grunn av forsinkelser og alvorlige kvalitetsavvik.

«Dersom OSSA hadde fått fortsette, ville tunnelen aldri blitt godkjent. Hadde den blitt godkjent ved en feil, hadde tunnelen vært en fare for de som til enhver tid oppholdt seg der», skrev statens advokat til retten før saken.

– Ett år bak skjema

Kontakten ble lyst ut på nytt våren 2015 og er nå tildelt til Skanska Norge.

På grunn av oppsigelsen ligger prosjektet nå omtrent ett år bak skjema, med planlagt åpning rundt årsskiftet 2017/2018, ifølge Statens vegvesen.

Dommen er ennå ikke rettskraftig.