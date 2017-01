Nå faller prisen på litiumionebatterier raskere enn noen gang

Tall som er samlet inn av Bloomberg New Energy Finance viser at prisfallet på litiumionebatterier falt hele 35 prosent fra 2014 til 2015.

Mens prisen per kWh lagringskapasitet i 2010 lå på rundt 1000 dollar falt den til rundt 400 dollar i 2015. Det kan kanskje høres noe høyt ut, men dette er de aggregerte prisene på verdensmarkedet.

Tallene fra Bloomberg gjengis i studien «Global Trends in Renewable Energy» og er utført av The Frankfort School of Finance and Management i samarbeid med Bloomberg New Energy Finance.

Her omtales prisfallet som spektakulært.

Mye billigere

Det er ikke denne prisen elbilprodusentene betaler i dag. Det har gått mer enn et år siden disse tallene var gyldige. Bilprodusentene presser på for å få lavere priser på stadig flere batteripakker med stadig mer kapasitet.

Opel-sjefen har uttalt at de betaler 130 dollar per kWh for batteriene som skal sitte i den nye Opel Ampera-e, selv om det nok er prisen på selve battericellene, og ikke det ferdige batteriet.

Prisdropp: Spektakulært kaller Frankfort School of Finance and Management prisfallet på litiumionebatterier. Foto: Bloomberg New Energy Finance

Det er LG Chem som produserer disse batteriene. De og andre produsenter har neppe tenkt å la Tesla stikke av med markedet, som sammen med Panasonic er i ferd med å bygge sin Gigafactory i Nevada. Prisen til GM er et tydelig tegn på at konkurransen er i ferd med å hetes opp.

For et år siden uttalte Ben Kallo i analyseselskapet RW Baird at GM ville måtte betale mye mer for batteriene enn Tesla, men prisen Opel-direktøren har antydet kan tyde på at de henger med. Bare for et år siden sa GM på sin Global Business Conference at batteriene ville koste 145 dollar per kWh.

Gigafactory skal gi Tesla vesentlig lavere batteripris og mange tror 100 dollar per kWh vil nås lenge før 2022, som GM snakket om for et år siden. Med en slik pris vil batteriene til en 60 kWh Opel Ampera koste rundt 50.000 kroner.

Kraftig produksjonsøkning

Batterikonsument; Tesla Model X med 100 kWh batteri er nok en stor forbruker av litiumionebatterier. Foto: Tesla Motors

Teslas fabrikk i Nevada skal produsere 35 GWh årlig i løpet av neste år. Det er nok til å utstyre en halv million biler med batterier.

Et slikt volum er mer enn hele verdensproduksjonen var i 2013.

Selskapet planlegger også en Gigafactory 2 som skal ligge i Europa. Hvor den skal ligge skal annonseres i år.

Mens salget av elbiler var på 462.000 i hele verden i 2015 venter Bloomberg New Energy Finance at det vil øke til to millioner i 2020. Da kan det trengs en Gigafactory eller to.

VW har ikke tenkt å la Tesla stikke av med noe så viktig som batterier i det europeiske markedet og vurderer nå å bygge sin egen Gigafactory. Etter dieselskandalen har selskapet for alvor fått øynene opp for elektriske biler.

Mange drivere

Det er flere faktorer som påvirker prisen på litiumionebatterier. De påvirkes, som alt annet, av produksjonsvolumet, og sjelden har volumene på industrielle produkter økt så raskt som på litiumionebatterier.

Prisen påvirkes også av forskning og utvikling, både på batterikjemi og på produksjonsteknologi.

Nye batterier kan lagre mer energi per kilo enn for noen år siden, og det betyr lavere forbruk av råvarer.

Konkurransen er også en viktig faktor. Stadig flere produsenter ønsker å kjøpe seg inn i det raskt økende markedet, som ikke bare handler om biler, men om energilagring i nettet og i private hjem.

Nettlagring

Mer enn biler: Det er ikek bare biler som øker markedet for litiumionebatterier. Tesla Powerwall 2 gjør det mulig å lagre strøm hjemme når prisen er lav, eller fra egen generert solstrøm. Foto: Tesla

Etter hvert som fornybar energi i form av sol og vind får en økende andel av strømforsyningen i stadig flere land, øker behovet for mellomlagring av energi.

Store anlegg for pumpekraft bygges ut i Kina og i Sveits. Den totale kapasiteten for pumpekraft i verden er på mer enn 100 GW.

Lenge var det stor interesse for storskala lagring i form av komprimert luft i huler eller gamle gruver, men mange av de store prosjektene i størrelser fra 150 til 300 MW er kansellert eller utsatt de siste årene etter hvert som interessen for batterier er økt.