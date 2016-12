Nå er den første solcelleveien åpnet for trafikk

Den franske miljøministeren Ségolène Royal åpnet i går Frankrikes første solcellevei i byen Tourouvre i Normandie.

Ett felt av et én kilometer langt veistrekke er dekket med 2800 kvadratmeter polykrystallinske silisium-solceller innkapslet i polymer og harpiks.

Komposittmaterialet er bare noen millimeter tykt, og skal i tillegg til å slippe gjennom lys også sørge for veigrep tilsvarende vanlig asfalt.

Prosjektet kan kanskje virke innovativt, men har svært mange kritikere, både i Frankrike og internasjonalt.

Kort sagt mener mange at solcelleveier er en dårlig og svindyr idé.

Solcellevei

Wattway-overflaten. Foto: Colas

Solcelleveien lages av det franskutviklede produktet Wattway. En kilometer med veidekket skal kunne produsere nok energi til å forsyne en småby på 5000 innbyggere med gatelys, ifølge produsenten.

Tourouvre har rundt 1600 innbyggere, så de skulle med andre ord være mer enn dekket.

Wattway er testet ut i flere små pilotprosjekter siden desember 2015. Det kilometerlange strekket i Tourouvre er den første installasjonen i en betydelig skala.

Installasjonen har imidlertid ikke vært knirkefri. Blant annet har det vist seg at et lim som brukes til installasjonen ikke har tålt regn. Men nå er teststrekket ferdigstilt.

Veistrekket trafikkeres ifølge nyhetsbyrået AFP i snitt av 2000 biler i døgnet, og skal brukes til å teste hvordan solcellepanelene tåler dette i praksis.

Prosjektet har fått særlig stor støtte av miljøministeren, som under åpningen fortalte at myndighetene planlegger å ta i bruk solcelleveier nasjonalt over en fireårsperiode.

Veier vest i Bretagne og sørlige Marseille skal være først ut i fullskalaprosjekter. Totalt 1000 kilometer vei skal kles med solceller i perioden.

Fra installasjon av et tidligere pilotprosjekt. Foto: Foto: Wattway)

Subsidiert av myndighetene

Wattways er utviklet av Colas, et datterselskap til infrastrukturgiganten Bouygues, i samarbeid med det franske nasjonale solenergiinstituttet INES. Den franske staten har subsidiert utviklingen av Wattway med fem millioner euro (45 mill. kroner).

Tanken er at veiene ikke er i bruk 80 prosent av tiden, og at solceller skal kunne brukes til solelproduksjon denne tiden. Ifølge Colas kan Frankrike bli energiuavhengige dersom en fjerdedel av landets veier får solcelledekke.

Colas hevder at 20 kvadratmeter av veidekket skal være nok til å forsyne en gjennomsnittlig husholdning med strøm, om ikke oppvarmingsbehov tas med. 100 kvadratmeter skal være nok til dekke elbiler med 100 000 kilometer kjørelegende i året.

Svært dyrt

Solceller i veien har imidlertid mange problemer.

Solcellepanler fra REC installert på bolig i Bergen. Foto: Marius Valle

Det største er prisen. Hver kWp (kilowatt-peak) koster 17 euro med dette systemet. Til sammenligning koster det 1,3 euro per kWp for en større installasjon på hustak.

Altså 13 ganger så mye som vanlige solceller på hustak. Det gjør Wattway til en svært kostbar løsning.

Særlig sammenlignet med kommersielle bakkeanlegg, som gjerne er det mest aktuelle alternativet til solceller i veibanen. Slike anlegg har typisk halv pris per kWp i forhold til takinstallasjoner.

Colas håper likevel at de skal klare å gjøre prisen konkurransedyktig innen 2020, skriver AFP.

Lavere virkningsgrad

Et annet problem er at solceller i veibanen nødvendigvis må ligge flatt. De kan dermed ikke vinkles mot solen. Det er med andre ord en lite effektiv måte å høste solenergi på sammenlignet med de fleste andre metoder.

Det må også tas med i beregningen at Wattway-solcellene har 15 prosent virkningsgrad. Vanlige solceller har i snitt en virkningsgrad på rundt 18 prosent, og solceller med en virkningsgrad på 23 prosent er allerede i produksjon.

Nøyaktig hvor Wattway vil tåle belastninger i den virkelige verden er heller ikke kjent, men Colas hevder at deres tester viser at panelene tåler at en million lastebildekk passerer over uten at de tar skade av det.

Wattway legges rett på eksisterende veidekke. Foto: Joachim Bertrand/Colas

Hevder solcelleveier gir halv energi

Lignende konsepter er testet ut av andre aktører flere steder, og det er mange som er kritiske til idéen. Dave Jones, en australsk elektronikkingeniør som står bak videobloggen EEV Blog, har sett nærmere på flere av disse, som et i Nederland.

En sammenligning av data fra takinstallasjoner i samme område viser ifølge EEV Blog at virkningsgraden til det nederlandske veidekket har 44 prosent lavere virkningsgrad over 12 måneder.

Den franske journalisten Olivier Daniélo har også vært en uttalt kritiker av Wattway-prosjektet. I en kommentar på den franske nettavisen Reporterre.net sier han at det franske solcelleveiprosjektet ikke bare er ulønnsomt, men også direkte skadelig for solenergisektoren.

Han påpeker i en artikkel i Reneweconomy at miljødepartementets nettsider sier at veien i Tourouvre vil produsere 17 963 kilowattimer i døgnet, men at produksjonen i realiteten vil være 767 kilowattimer i døgnet.

– 170 års nedbetalingstid

Et lignende prosjekt på en sykkelvei i Nederland. Foto: Solaroad

I den samme artikkelen siteres flere eksperter som har uttalt seg om det franske prosjektet. Jenny Chase, solenergianalytiker i Bloomberg New Energy Finance (BNEF) siteres på å ha sagt at prosjektet ser ut til å være en måte å subsidiere franske bedrifter fremfor å lage elektrisitet.

Michael Liebrich, grunnelgger av BNEF har uttalt at prosjektet ikke vil bli lønnsomt før om 170 år, dersom renten er null, det ikke kreves noe vedlikehold og at panelene varer så lenge.

Han regner med at prosjektet ikke har noen som helst mulighet for å bli lønnsomt.

Også den franske enøk-organiasjonen Association négaWatt, og det franske miljødirektoratet ADEME, som er underlagt miljødepartementet, og en rekke andre eksperter og organiasjoner er negative til idéen.

Enkelte mener at fornybar energi ikke lenger er alternativ energi, og at solenergiprosjekter som går galt kan gi et inntrykk av at teknologien ikke er levedyktig.

Skal vare inntil 20 år

Colas hevder at panelene skal ha en levetid på minst 10 år. På parkeringsplasser mener de at levetiden kan være rundt 20 år.

Tilhengere mener at en av fordelene med å dekke eksisterende veier med solceller er at det reduserer behovet for å sette av annet areal til solcelleanlegg.

Kritikere, som Eric Vidalenc i ADEME, mener imidlertid at det naturlige ville være å plassere solceller over veien, og ikke på veien – dersom det var mangel på areal til solcelleanlegg, noe det i utgangspunktet ikke er i Frankrike.

En annen fordel kan være at det kan åpne for å oppgradere veiene med sensorer og annet som kan bidra til å gjøre veien «smart».

Videre kan panelene legges direkte på eksisterende veidekke, uten at det er behov for å fjerne det som ligger der.

Hvordan det hele vil fungere i praksis gjenstår å se. Det nye prosjektet skal være en demonstrasjon. Om det er vellykket, håper Colas særlig på å kapre nye markeder i Afrikanske land med mye sol.