Nå blir det fritt frem for mange pigger

Norge har i noen år hatt en regel som begrenser antall pigger i vinterdekk i forhold til felgdiameter. Fra 90 pigger på et hjul med 13 tommers felg, til 130 pigger i hjul med 16 tommers felg og over.

Det har mange syntes vært for puslete og har ønsket seg flere pigger for å få bedre veggrep på glatta. Siden høsten 2013 har det også vært tillatt gjennom en unntaksregel gitt av Vegdirektoratet. Nå blir dette en fast forskrift.

Bakgrunnen for den nye forskriften, som kommer om ett år, er en tilpasning til reglene de har i Sverige og Finland. Der har de som hovedregel at piggdekk kan ha maksimalt 50 pigger per meter rulleomkrets.

Dette høres ikke mye ut. Til gjengjeld har finnene og svenskene tillatt langt flere pigger dersom produsenten kan dokumentere at dekket ikke sliter mer på veibanen enn dekkene som følger hovedregelen.

Testet mange piggdekk

Veislitasjen dokumenteres gjennom en såkalt overrun-test, der dekket kjøres 400 ganger over steinplater i 100 kilometer i timen. Deretter måles slitasjen ved å veie steinplatene før og etter kjøringen.

Formann: Frank Larsen. er formann i teknisk komité i Dekkimportørenes Forening og teknisk sjef i Continental Dekk. Foto: Continental

– Grunnen til at vi i en periode har hatt ulike regler her i landet, har vært at veimyndighetene ikke var overbevist om at mengden svevestøv ikke økte med antall pigger, selv om vegslitasjen ikke økte. Derfor foretok Vegdirektoratet en test hos Statens väg- og transportforskningsinstitut (VTI) i Sverige i fjor for å slå fast sammenhengen, sier formann i teknisk komité i Dekkimportørenes Forening, Frank Larsen, som også er teknisk sjef i Continental Dekk.

Den første testen ble gjennomført med det eneste dekket som først kom på markedet med 190 pigger. Den testen viste at det ble utviklet mer svevestøv - selv om vegslitasjen ikke var høyere enn med få pigger.

Men på det tidspunktet var det kommet mange nye dekk på markedet med langt flere pigger.

Derfor ble en ny test gjennomført basert på mange dekk fra ulike leverandører. Den konkluderte altså med at det ikke var noen sammenheng mellom antallet pigger i dekket og svevestøvet de produserte.

- Derimot viste testene at det var temmelig god korrelasjon mellom slitasjen og mengden svevestøv som ble produsert og det var grunnlaget for at slike dekk nå blir tillatt. Testene har til og med vist at det er dekktyper som sliter mindre på vegbanen, og produserer mindre svevestøv, enn tidligere dekk med bare 96 pigger, sier Larsen.

Tester svevestøv: VTI i Sverige har testet hvor mye svevesøv dekk produserer i forhold til antall pigger i dekket. Foto: Statens väg- og transportforskningsinstitut (VTI)

Dispensasjon

Når det kunne påvises at dekk med høyere antall pigger enn det hovedregelen fastsetter ikke skapte mer svevestøv, godtok norske vegmyndigheter at slike dekk er lovlige. Det er begrunnelsen for at slike dekk gis dispensasjon frem til 1. oktober 2017, for deretter å innføre samme regler som i Sverige og Finland.

Veislitasjen dokumenteres gjennom en såkalt overrun-test, der dekket kjøres 400 ganger over steinplater i 100 kilometer i timen. Deretter måles slitasjen ved å veie steinplatene før og etter kjøringen. Foto: Statens väg- og transportforskningsinstitut (VTI)

Men for hver dekktype som godkjennes må det gjøres overrun-tester for flere dimensjoner og varianter av dekktypen, sier formann i teknisk komité i Dekkimportørenes Forening, Frank Larsen. Han er også teknisk sjef i Continental Dekk.

Når produsentene kan dokumentere at dekket holder seg innenfor den slitasjen som et dekk som følger hovedregelen skaper, bryr ikke myndighetene seg med hvor mange pigger det har, hva piggene veier og hvor langt de stikker ut. Da blir dekket godkjent etter en unntaksregel.

I praksis vil produsentene justere andre parametere slik som lettere pigger, gummi som tillater at piggen fjærer innover og andre for å holde seg innenfor. Resultatet er bedre veggrep på is uten at det går ut over veislitasjen.

– Et dekk med dimensjon 205/55/R16 som følger hovedregelen har 96 pigger. Det nye Continentaldekket Ice Contact 2, som nylig vant Motors vinterdekktest, har 190 pigger. Når du bremser med dette får du 18 striper i isen og ingen av dem overlapper hverandre. Det er lett å forstå et dette er tryggere enn halvparten av stripene. Slike dekk har også betydelig bedre grep sideveis av samme grunn. Alle de tre dekkene som kom på topp i denne testen har 190 pigger, sier Larsen.

Lettere pigger

Larsen sier at en viktig årsak til at det høye antallet pigger ikke sliter mer på veibanen enn før er at produsentene bruker lettere pigger.

– Mens pigger frem til 1992 kunne veie 1,8 gram veier mange i dag bare mellom 0,7 og 0,8 gram. I tillegg har hardmetallkjernen en mindre aggressiv utforming som sliter mindre på underlaget. Slike dekk gir også mindre støy. Først og fremst fordi anslagsenergien er lavere, men også fordi det er en viss effekt av selvkansellering fordi anslagene virker litt som motstøy på hverandre.

Likere regelverk

– Vi har ikke tilsvarende unntaksregel som i Finland og Sverige i vår forskrift. Men vi vedtok høsten 2013 en generell dispensasjon som innebærer at dekk som er godkjent etter unntaksregelen i Sverige og Finland, tillates brukt i Norge. Denne dispensasjonen gjelder dekk som er produsert frem til september neste år, sier rådgiver i Vegdirektoratets seksjon for kjøretøy, Kurt Ottesen.

Innen da vil Vegdirektoratet sende ut forslag til endring av forskriften, slik at dispensasjonen blir permanent, opplyser han.

– I tillegg vil vi også endre grunnregelen for tillatt antall pigger slik at også denne blir lik Sverige og Finland, altså 50 pigger per meter rulleomkrets, sier Ottesen.

Fritt frem

– Nå er det fritt frem og ha et ubegrenset antall pigger i dekkene så fremt de passerer overrun-testen, men i praksis er nok 190 pigger det optimale for 205/55/R16 dekk. Det gir en god balanse mellom antall pigger og gummiareal mellom piggene som er viktig for kjøreegenskapene på snø og asfalt, sier Larsen.

Samtidig minner han om at teknologien rundt piggdekk ikke bare handler om antall pigger.

– Det er veldig mange parametere som bestemmer egenskapene til et slikt dekk. Ikke minst hvordan og hvor piggene plasseres i dekket, sier Larsen.

Han peker også på at samme regler i Norden gjør det enklere for produsenter og myndigheter og samarbeide om utvikling av piggdekk.