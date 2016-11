Mandag er det klart: Kutter reisetiden for tusenvis av pendlere

Mandag morgen åpner det nye dobbeltsporet mellom Holm og Nykirke på Vestfoldbanen.

Dobbeltsporet har vært i arbeid siden 2010, og skal gi flere avganger på strekningen hver dag, samt kortere reisetid.

– Vi kan ikke nå se noen grunn til at vi ikke skal kunne åpne som planlagt mandag morgen. Det er ennå ting som må gjøres her og der, men ikke noe er kritisk for åpningen, sier prosjektsjef Knut Edmund Knutsen.

Knutepunkt

Holmestrand stasjon, som åpner samtidig som strekningen, skal etter åpningen være et komplett knutepunkt mellom tog, buss, biler, gående og syklende, på en annen måte enn den gamle stasjonen har vært.

Stasjonen er en del av det nye dobbelsporet mellom Holm og Nykirke, som er 14,3 kilometer langt. Mer enn 12 kilometer av sporet går i tunnel.

Stasjonen er bygget inn i fjellet, og skal om kort tid få en heis fra toppen av Holmestrandfjellet og 70 meter ned i stasjonshallen.

Prosjektleder Knut Edmund Knutsen mener sporet skal være klart på mandag til tross for at det fremdeles gjenstår en del arbeid fredag morgen. Foto: Anne Matte Storvik/ Jernbaneverket

Kortere reisetid

Inne i stasjonshallen er det fire spor i bredden. To av disse er til stasjonen, mens de to andre skal brukes til gjennomkjøring med en fart på inntil 250 km/t.

Til tross for at det nye sporet er dimensjonert for hastigheter helt opp til 250 kilometer i timen vil togene i første omgang kjøre i 100 kilometer i timen. Men allerede 12. desember økes hastigheten til 160 kilometer i timen.

– Når vi har testet ut det, øker vi hastigheten gradvis, i første omgang til 200 kilometer i timen, forteller Knutsen.

Samtidig som dette skjer planlegges det å starte direkterute mellom Tønsberg og Oslo.

– Selve tunnelen vil korte ned togturen med 5 til 6 minutter. Direktetogene vil spare rundt 15 minutter, fordi de ikke stopper på stasjonen, forteller Knutsen.

Ytterligere tidskutt

Mellom 2018 og 2024 skal strekningene Nykirke - Barkåker og Drammen - Kobbervikdalen også bygges ut med dobbeltspor.

Etter planen skal turen mellom Tønsberg og Oslo kortes ned med inntil 27 minutter sammenliknet med i dag når hele utbyggingen er ferdig.

De raskeste togene skal da ta én time og tre minutter, i dag bruker mange tog halvannen time.

I tide tross utfordringer

Til tross for flere utfordringer på veien, ble både stasjonshallen og strekningen ferdig til planlagt tid høsten 2016.

Knutsen forteller at de har møtt på en rekke uforutsette overraskelser underveis i arbeidet.

På Holmentreprisen ble det raskt oppdaget dårligere fjellkvalitet enn forventet, og på Snekkestadentreprisen møtte de på løsmasser i tunnelen.

– På Snekkestad var det en kombinasjon av en forkastning, lite overdekning og i enkelte partier helt manglende fjelloverdekning, sier han.

Løsningen på det ble en rørparaply.