Enkel teknologi kan bedre trafikksikkerheten på jernbanen

For å bedre trafikksikkerheten langs jernbanenettet, har det finske jernbaneverket, VR Group, kartlagt skiltene langs hele 12.000 kilometer med jernbaneskinner.

Ved hjelp av enkel teknologi håper de på å luke bort menneskelige feil som oppstår ved distraksjon av fører eller dårlige lysforhold.

Enkel mobilteknologi

Teknologien som er brukt kalles datasyn. Det danner grunnlaget for automatisk forståelse av digitale bilder som er tatt opp av en rekke ulike kameraenheter.

I dette tilfellet mobilkameraer.

Ilmari Halme i VR Group forteller at moderne mobiltelefoner er en rimelig løsning, som gir gode resultater.

Han viser videre til at mobilteknologi er raskere å benytte seg av enn annet eksternt utstyr og at det kan benyttes i absolutt alle togsett.

– Uendelig med muligheter

Den største fordelen ved å benytte seg av datasyn kontra menneskesyn er ifølge Halme at datamaskiner ikke blir slitne på samme måte som mennesker.

– Mennesker blir slitne og fort mer uoppmerksomme jo lenger de har vært på jobb. I tillegg til det legger de tolkninger inn i det de ser, sånn er det ikke med datamaskiner, sier han.

Halme forteller at teknologien koster langt mindre enn å ha en ekstra person i lokomotivet for å følge med, og at det er mulig å bruke datasyn for å se alt et menneske kan se.

– Bruksmulighetene for datasyn er uendelige, sier han til Teknisk Ukeblad.

Jobber videre

Den største utfordringen under arbeidet var lysforholdene, da kartleggingen ble gjort i årets mørkeste måneder i fjor.

Men selv på de aller mørkeste tidspunktene klarte mobilkameraene å fange opp skilt om fartsgrenser.

– Prosjektet har vært svært vellykket, så vi ser derfor på muligheten for å bruke teknologien i samarbeid med andre infrastrukturinvestorer, sier han.