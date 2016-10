Lien: Ny utbygging vil gi 6.000 årsverk i tre år

Fram mot 2020 skal tre milliarder kroner investeres hvert år i utbyggingen av det tidligere Zidane-feltet som nå omdøpes til Dvalin.

Det går fram av plan for utbygging og drift (PUD) som operatøren DEA mandag leverte til Olje- og energidepartementet.

Gassfeltet som ble oppdaget i 2010, skal bygges ut fram mot 2020 og vil kreve investeringer på 10,2 milliarder kroner. Dvalin er det største nye utbyggingsprosjektet på norsk sokkel i år.

Gode nyheter

– Utbyggingen gir etterlengtet arbeid for leverandørindustrien, beregnet til over 6.000 årsverk i utbyggingsfasen. Det er svært gode nyheter som vil gi aktivitet, sysselsetting og verdiskapning i industrien, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp) i en pressemelding.

Dvalin blir en undervannsutbygging der en brønnramme med plass til fire brønner plasseres på havbunnen. Gassen og kondensatet skal føres i rørledning til Heidrun-plattformen 15 kilometer unna og deretter sendes videre til Nyhamna for ytterligere prosessering og eksport.

Kuttet kostnader

Aker Solution og Aibel kjemper om kontrakten på den nye prosessmodulen på Heidrun-plattformen. Dvalin er den første feltutbyggingen på norsk sokkel der tyske DEA er operatør.

– Sammenlignet med de opprinnelige planene har vi klart å redusere kostnadene i prosjektet med over 20 prosent. Det er et stort skritt for DEA å levere inn planen for utbygging og drift, og dermed ta prosjektet inn i en ny fase, sier administrerende direktør Hans Hermann Andreae i DEA Norge.

Dvalin-feltet ligger 15 kilometer nordvest for Heidrun-feltet, og inneholder 18,2 milliarder standard kubikkmeter gass. Driftsperioden er fra 2020 til 2032.