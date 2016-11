Kina skal bygge verdens raskeste svevetog

I fjor satt et japansk magnettog verdensrekord da det nådde en hastighet på 603 kilometer i timen på en testbane vest for Tokyo.

Toget, som når det er ferdig skal ha en makshastighet på rundt 500 kilometer i timen, skal gå mellom byene Tokyo og Nagoya, og være klart i 2027.

Allerede nå, mange år før toget står klart, jobber Kina med å slå rekorden.

Fra fem til to timer

Denne uken ble det nemlig klart at China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) har begynt arbeidet med et magnettog som skal gå i hele 600 kilometer i timen.

Det skriver Smartrailworld.

Formålet med det nye toget skal være å redusere reisetiden mellom de to byene Shanghai og Beijing fra fem til to timer.

Det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua skrev tidligere denne uken at CRRC planlegger å bygge en fem kilometer lang testbane i løpet av kort tid.

Mange ulike planer

Det er ikke bare i Japan og Kina det planlegges å bygge magnetiske svevetog.

I Orlando arbeides det med et svevetog som kan gå ut fra Orlando international airport allerede i 2017.

Samtidig som dett jobber en interessegruppe av skandinaviske forskere med å se på muligheten for å bygge magnetiske svevetog i både Norge, Sverige og Danmark.

Ulike teknologier

Til tross for at grunnprisippet til magnetiske svevetog er de samme, finnes det to ulike teknologier man kan benytte seg av.

De japanske svevetogene kjører på skinner frem til de når en fart på mellom 150 og 160 kilometer i timen, for så å begynne å sveve.

Denne metoden krever dobbel teknikk - både skinner og magnet, og baserer seg på magnetisk frastøting.

Den andre metoden, som er den som vurderes i Skandinavia og USA, består av tysk teknologi og baserer seg kun på magnetisk tiltrekning. Her er det ikke behov for skinner.