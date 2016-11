Her lager bryggeriet energi av ølrestene

Det svenske bryggeriet Spendrups har investert i et biobrenselanlegg som gjør dem dels selvforsynt med fornybar energi.

Hvert år skal 30.000 tonn restprodukter fra ølproduksjonen, i form av brukt malt, gjøres om til pellets som brennes og gir energi tilsvarende 3,5 millioner liter fyringsolje.

Det vil kunne stå for halvparten av bryggeriets energibehov, når anlegget fungerer optimalt.

30.000 tonn malt

Hvert år produserer bryggeriet i Grängesberg i Sverige 160-180 millioner liter øl.

Det fører til at de sitter igjen med 30.000 tonn restprodukter som kan brukes til biobrensel. Restene er organiske og består i hovedsak av kornmalt.

Tidligere ble denne malten solgt videre til dyrefôr og biobrensel, ifølge Ny Teknik.

Ifølge bryggeriet selv er Spendrups første bryggeri i verden til selv å ta vare på denne brukte malten for å foredle den til eget fornybart biobrensel.

Dekker halve energibehovet

For å lage øl brukes malt, humle, gjær og vann. Av malten trekker de ut sukker, som gjæren senere benytter til å lage alkohol, i tillegg til farge og smak. Denne prosessen kalles mesking.

Brukt malt gjøres om til pellets, som lagres og kvernes til et fint pulver, som brennes på 900 grader.

Når meskingen er ferdig, frakter bryggeriet den brukte malten til siloer hvor den tørkes.

Deretter blir den gjort om til pellets, som lagres, og siden kvernes til et fint pulver. Pulveret brennes i ovner på 900 graders varme, sammen med en biogassblanding. Energien som skapes sendes tilbake til fabrikken og anvendes i bryggeprosessen.

Anlegget kan ta inn 9,2 tonn våt malt i timen.

30 GWh i året

Biobrenselanlegget har vært i drift siden begynnelsen av 2015. Målet er at anlegget skal generere cirka 30 GWh per år på full effekt.

Omkring halvparten av energibehovet til bryggeriet vil dekkes ved hjelp av forbrenningsanlegget. Resten av energien får de fra elektrisitet, trepellets og biogass.

Det første året fikk bryggeriet kun utnyttet omkring tre fjerdedeler av kapasiteten, på grunn av diverse driftsproblemer.

Dermed økte energibruken per produserte enhet med 15 prosent i fjor, opplyser Spendrups.

Maltforbrenningsanlegget minsket likevel bruken av olje, og reduserte dermed CO2-utslippene per liter drikke med 20 prosent sammenlignet med 2014.

Sparer 24 millioner kroner i året

I løpet av 2016 og 2017 regner Spendrups med at de har løst problemene, og at anlegget vil fungere optimalt, slik at de kan gjenbruke all den brukte malten til energi.

Spendrups bryggeri i Sverige sitter igjen med 30.000 tonn brukt malt i året fra ølproduksjonen. Her er maltforbrenningsanlegget som gjør bryggeriet delvis selvforsynt med fornybar energi. Foto: Spendrups

Da vil de CO2-utslippene reduseres med 10.000 tonn i året, noe som tilsvarer 80 prosent lavere utslipp per liter drikke.

Samtidig sparer bryggeriet 24 millioner svenske kroner i året i produksjonskostnader.

Løsningen for biobrenselanlegget er skreddersydd for Spendrups behov, levert av svenske Petrobio og danske Haarslev industries, ifølge Ny Teknik.

Målet er å redusere klimapåvirkningen fra bryggeriet i størst mulig grad, ved å redusere så mye som mulig av CO2 fra fossile kilder.