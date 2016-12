Her kan de neste lavutslippsfergene komme

Tidligere i høst lanserte Klima og miljødepartementet en ny støtteordning for bygging av flere miljøvennlige skip og ferger. Nå får elleve prosjekter innvilget støtte (se kartet nedenfor).

– Norge er i en grønn transportrevolusjon. Den har kommet lengst på veiene, i personbilmarkedet, og den kommer til å fortsette. Vi ønsker å gjøre dette for skipsfarten også. Vi har mye skipsfart og ferger i Norge, det betyr at vi har et potensiale for betydelige utslippsreduksjoner her, sier Klima- og miljøminister Vidar Helgesen til Teknisk Ukeblad.

Totalt deles 20 millioner ut til de elleve prosjektene.

Alle prosjektene som søkte om midler, har fått støtte. Alle har likevel ikke fått alt de ba om.

– Det har vært stor interesse, særlig fra fylkeskommuner. En hovedtrend i søknadene og tildelingene er utvikling av batteriferger, sier Helgesen.

Støtte til hurtigferge i Oslofjorden

Buskerud fylkeskommune har fått 1,4 millioner i støtte til å utrede mulighetene for en utslippsfri, hurtiggående el-ferge for passasjerer i Indre Oslofjord. Prosjektet er et samarbeid med Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

– Vi står foran avgjørende teknologiskift. Det er en realisme i relativt hurtiggående utslippsfrie båter. Det er veldig gledelig at departementet støtter opp dette, sier Georg Smedhus, fylkesrådmann i Buskerud fylkeskommune.

Til våren skal de tre fylkeskommunene avgjøre hva slags løsning de går for.

– Ny teknologi gir oss nye muligheter. Vi må finne ut hvor fort båtene går og til hvilken pris. Så må vi se hva vi alternativt kan få til på landjorda. Det begynner å bli dårlig fremkommelighet for kollektivtransport på land, sier Smedhus.

Nordland fylkeskommune har fått mest, 4,8 millioner kroner. Fylkeskommunen har fått støtte til å utrede de tekniske mulighetene for å gå over til null- og lavutslippsteknologi på 24 fylkesvegferjesamband og 29 hurtigbåtsamband.

Her ser du hvilke kommuner og fylkeskommuner som har fått støtte:

Todelt støtteordning

– Hva betyr dette for utviklingen av lav- og utslippsferger i Norge?

– Det se ut som vi får en grønn jul i år. Da er det fint å også bidra til å gjøre fergene grønnere, sier Vidar Helgesen.

– Det vil bli en betydelig utbredelselse av grønne anbud i skipsfarten, svarer Helgesen.

Støtteordningen er todelt, og rommer totalt 65 millioner kroner.

20 millioner gis til norske kommuner og fylkeskommuner, mens resten deles ut til norsk industri for å oppmuntre til utvikling av lav- og nullutslippsløsninger.

Utdelingene til industrien styres av Innovasjon Norge.

– Stort potensial for Norge

Helgesen håper ordningen bidrar til å gjøre Norge til en pioneer på miljøvennlige ferger.

– Vi har også et potensial for å styrke konkurransekraften til det norske maritime clusteret i dette segmentet. Under klimakonferansen i Marrakech hadde jeg et møte med miljøministeren fra California. Da jeg snakket om vår satsning på grønne ferger, fortalte han at det er stor luftforurensning San Fransisco bay, ikke minst på grunn av fergene. Så de så umiddelbart at dette var interessant. Så jeg skal til California til våren, og da skal jeg diskutere dette videre, sier han.

– Det er muligheter for Norge her til å utbygge denne nisjen til å selge og leve av, supplerer Helgesen.

To nye, grønne anbud

Nyheten om tildelingene kommer dagen etter at Statens vegvesen la to nye samband ut på anbud i Møre- og Romsdal. Der blir det krav om tre nullutslipps og en lavutslippsferge. Det gjelder Solevåg-Festøy (der det skal være tre ferger med 120 PBE-kapasitet) og Volda-Folkestad (80 PBE).

Ifølge Statens vegvesen bidrar den grønne revolusjon i fergesektoren i løpet av de nærmeste årene for utslippsreduksjoner tilsvarende 70.000 personbiler. Til sammenlikning er det registrert ca. 70.000 personbiler i Aust-Agder, skriver vegvesenets nettsted Vegnett.

Den grønne revolusjonen er en blanding av stadig nye og bedre ferger med null- eller lavutslippsteknologi, fra LNG-ferger til hybrid- og rene batteridreven ferger. I 2021 er målet å ha på plass verdens første hydrogendrevne ferge. Den kommer som et resultat av en utviklingskontrakt med Statens vegvesen i 2018.

