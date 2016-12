Gigantens hemmeligheter ble stjålet i massivt hackerangrep

Den tyske industrigiganten TyssenKrupp er kjent for alt fra stål til heiser og ubåter.

Nylig fortalte selskapet at de tidligere i år ble utsatt for et «massivt» cyberangrep, ifølge Reuters.

Datainnbruddet ble oppdaget i april av industrikonglomeratets sikkerhetsteam, og selve innbruddet skal ha skjedd i februar.

Hackerne stjal blant annet data fra en av gigantens ingeniøravdelinger.

Angrep stålverk

ThyssenKrupp mener ukjente hackere i Sørøst-Asia står bak angrepet. De karakteriserer dem som organiserte og svært profesjonelle.

Det er ikke første gang tysk industri rammes av dataangrep. I 2014 angrep hackere et fremdeles ukjent stålverk i Tyskland.

Fabrikken fikk store materielle skader etter at nedstengningen av en smelteovn ble overstyrt.

ThyssenKrupp har opplyst at stålovnene deres, samt kraftverkene i Ruhrdalen er spesielt beskyttet og ikke ble rammet av angrepet i år. Det ble heller ikke avdelingen som produserer ubåter, ifølge Financial Times.

Vil levere ubåter til Norge

Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) er én av to kandidater som er igjen i konkurransen om å levere Norges fremtidige ubåter.

Giganten mener at angrepet ikke skyldes dårlige sikkerhetsrutiner.

– Det er for øyeblikket nesten umulig å gi levedyktig beskyttelse mot organiserte, svært profesjonelle hackerangrep, uttalte selskapet i en melding.