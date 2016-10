En av disse kan bli årets teknologileder

Teknisk Ukeblad skal for tredje gang tildele prisen Årets teknologileder. Vi trenger forslag på gode kandidater.

– Verden står overfor store utfordringer. De skal løses med høyt bidrag av teknologi og tekniske løsninger. Vi må ha bedrifter og institusjoner med ledere som evner å se langt framover og kan utgjøre en forskjell, sier ansvarlig redaktør og administrerende direktør Jan M. Moberg i Teknisk Ukeblad.

Prisen for Årets teknologileder skal tildeles en person som har oppnådd gode resultater gjennom sitt positive lederskap i en teknologibedrift eller et teknologiprosjekt.

To tidligere vinnere

I 2014 ble konsernsjef Svenn-Tore Larsen i Nordic Semiconductor Årets Teknologileder. Han fikk den for sin innsats for selskapet som har gjort det stort i markedet for trådløs kommunikasjon, og spesielt Bluetooth-teknologi.

Alf Bjørseth ble Årets teknologileder 2015 for sine mange, viktige industrietableringer innen energi, deriblant REC og Scatec.

Administrerende direktør i Teknisk Ukeblad Media Jan Moberg med Tech Awards-statuetten. Foto: Eirik Helland Urke

– Tildelingen av prisen Årets teknologileder er en tradisjon vi vil fortsette med. Det er markering av ledelse innen viktige områder. Vi i TU erkjenner at vi ikke kan ha full oversikt over gode kandidater. Vi ber derfor leserne våre om å komme med forslag, sier Moberg.

Send inn forslag med en kort begrunnelse til redaktør Tormod Haugstad innen onsdag 12. oktober. Vi utfordrer leseren spesielt til å nominere kvinnelige ledere.

Foreløpig forslagsliste:

Alf-Helge Aarskog , direktør i Marine Harvest. Vekst uten å gå på akkord med miljø- og lakselusproblemer. Pådriver for miljøvennlige fartøy i næringen.

Anne Marit Panengstuen , konsernsjef Siemens. Satt søkelys digital framtid, Industri 4.0, og ledet Siemens til fremst på maritim batteriteknologi.

Are Traasdahl som solgte Tapad til Telenor for over milliarden. Satser stort på norske gründere.

Arne Giske - CEO i Veidekke, , har vunnet flere store kontrakter og gått i bresjen for en miljøprofil vei- og anleggsutbygging.

Hege Skryseth , Kongsberg Digital – setter nødvendig digital omveltning på kartet.

Johnny Bardal , avdelingssjef Luft- og romsystemer, FFI. Drivkraft for utvikling/tilpassing av Kongsberg/Nammo våpensystem til F35.

Karl Johnny Hersvik , CEO Det norske. Bygger opp en ny, stor oljeaktør med oppkjøp av BP i Norge.

Odd Tore Kurverud , CEO i GKN Aerospace Norway. Leder konsernet som tidligere i år ble kåret til Årets smarteste bedrift av Norsk Industri, Siemens og TU.

Remi Eriksen , CEO i DNV GL. Peker på framtidas utfordringer og løsninger med «Technology Outlook» og «Future of Spaceship Earth».

Dette troféet og et diplom tildeles Årets teknologileder 2016. Foto: TU

Norwegian Tech Awards

Teknologileder-prisen blir delt ut sammen med Teknisk Ukeblads teknologipris, Norwegian Tech Award 19. oktober på Industri Futurum på Gardermoen. Selv om Teknisk Ukeblad nå ber leserne komme med tips om hvem som fortjener å bli Årets Teknologileder, blir den endelige avgjørelsen tatt av redaksjonen.

Prisen består av et trofé og et diplom.

Hederspris

Teknisk Ukeblad skal også dele ut Årets Hederspris. Denne skal gå til en person som gjennom lengre tid har bidratt til teknologiske fremskritt, eller som har spredt interesse og kunnskap om teknologi og naturvitenskap.

Også den er delt ut to ganger tidligere, til Erik Tandberg i 2014 for sin gode evne til å formidle kunnskap om teknologi, og i fjor til Tormod Hermansen, for sin innsats med å endre det nasjonale Televerket til et internasjonalt telekonsern.

Vinneren utpekes av Teknisk Ukeblads redaksjon.