Dette kan bli elektrisk luftfarts vugge

Elbiler framstår i dag som moden hverdagsteknologi, ja til og med elektriske ferger begynner å bli alminnelige.

Elektriske fly er er derimot fortsatt i sin tidligste barndom. Dette blir den neste revolusjonen, mener Nasa som ubeskjedent mener at noen av de viktigste nyvinningene kommer til å bli utviklet i bygget på det øverste bildet.

Dette er Nasas nyåpnede testanlegg for elektriske fly som kalles NEAT - forkortelse for «NASA’s Electric Aircraft Testbed».

Det ligger på Plum Brook Station i Ohio, noen få mil vest for Cleveland og er en del av Nasa Glenn Research Center på Cleveland Hopkins lufthavn.

Må forbedre vekt/effekt-forhold

Bilde fra den første motortestingen på Neat i september. Foto: Nasa

Anlegget blir gradvis tatt i bruk og utvidet. Det første prosjektet i slutten av september var å teste elmotorer beregnet på mikrofly.

Når Neat er helt ferdig, blir dette et verdensledende og konfigurerbart testsenter som kan brukes til å montere og teste framdriftsystemer i 20 MW-klassen, beregnet for større passasjerfly, heter det fra den amerikanske luft- og romfartsorganisasjonen.

Nasa påpeker at alle store flyselskaper konkurrerer om å redusere utslipp, drivstofforbruk, støy og vedlikeholdskostnader, og det er å forvente at flere av flysystemene vil gå over til elektrisk drift.

– Effektiviteten må opp og vekten ned før teknologien vi utvikler her kan få plass i store, kommersielle fly. Det er dette vi håper å få til og som kommer til å gjøre en forskjell i luftfarten, sier Rodger Dyson som er teknisk sjef for gass-elektrisk utvikling ved Glenn.

106 år etter Louis Blériot: «Hvem var først»-kontrovers da elfly krysset kanalen

Airbus/Siemens

Det må nevnes at det finnes dem på andre sida av Atlanteren som med rette kan protestere på at Nasa har lederrollen i elektrisk luftfart.

Fra jomfruferden med Siemens' SP260D-elmotor. Foto: Siemens

Industristorhetene Airbus og Siemens har i flere år jobbet sammen på dette feltet, og dette ble ytterligere konkretisert da de i april inngikk et langsiktig samarbeid om å utvikle nye hel- og delelektriske framdriftssystemer beregnet på fly.

Airvolt-riggen på Armstrong-senteret. Foto: NASA/Lauren Hughes

Under bygging er det såkalte «E-Aircraft System House» utenfor München, et senter som skal stå for utviklingen av elektriske flymotorsystemer.

Siemens er allerede godt på vei, blant annet med elmotoren SP260D, med en vekt på kun 50 kg og en ytelse på 260 kW, som ble flytestet i sommer.

Motoren var for anledningen montert på et Extra 330LE-fly. Siemens påpekte at dette var første gang et elektrisk fly i kvart-megawatt-klassen fløy, og at dette er skalerbar teknologi som nå skal brukes til å utvikle nye framdriftssystemer.

5 kW per kg: Nå har rekord-elmotoren fløyet for første gang

Elektrisk X-fly

Nasa har også en del aktivitet knyttet til elektrisk luftfartsteknologi i California, nærmere bestemt på Armstrong Flight Research.

Det er for eksempel her X-57 Maxwell er i ferd med å bygges, selv om det designes fra Nasa Langley, Virginia. Dette er det første bemannede X-flyet på mange år, og det første elektriske.

Her brukes flykroppen til et italiensk Tecnam P2006T som skal utrustes med nye vinger der det er 14 elmotorer integrert. De tolv motorene i vingeforkanten brukes under avgang og klatring opp til marsjhøyde, mens to større motorer sørger for framdriften alene i marsjfart.

De første testflygningene er planlagt våren 2018.

P2006T-flyet etter ankomst fra Napoli i sommer. Skroget skal nå til Scaled Composites i Mojave der det skal få nye vinger med integrerte elmotorer. Foto: NASA/Ken Ulbrich

På Armstrong-anlegget er det også bygget en testkonstruksjon som kalles Airvolt, som er laget for å avdekke eventuelle integrasjonsproblemer med elektriske komponenter og validere dem for bruk, enten det er hyllevareprodukter eller skreddersydde, egendesignede deler. Denne har vært i bruk siden slutten av 2015.

X-57 slik den vil se ut om noen måneder. Foto: Nasa

Airvolt støttes av prosjektet Advanced Air Transport Technology (AATT) som har som overordnet mål å ta fram nye framdriftssystemer som skal være klare til vanlig bruk rundt 2035-2045.