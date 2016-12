Denne solcelledrevne beskyttelseshjelmen har innebygget kjøleanlegg

Mens nordmenn hutrer seg gjennom kjølige vintre, er det litt andre problemer man sliter med i Qatar. I sommermånedene holder gradestokken seg godt over 30 grader, og det er ikke uvanlig at den passerer 40-tallet.

Det kan være utfordrende å jobbe ute under slike forhold, især dersom arbeidet er fysisk krevende.

Samtidig må 12 fotballstadioner og diverse andre konstruksjoner bygges eller oppgraderes før fotball-VM sparkes i gang i Qatar i november 2022.

Derfor har universitetet i Qatar og arrangøren av fotball-VM utviklet hjelmer som skal hjelpe til å kjøle ned varme byggearbeidere.

Slik fungerer hjelmen

Et solcellepanel på toppen av hjelmen driver en vifte som drar varm luft gjennom et faseendringsmateriale. Dette materialet absorberer varmen, for på den måten kjøle ned lufta. Den kjøligere lufta sendes nedover personens ansikt, og bidrar til et kjøligere mikroklima.

Her er en nærmere beskrivelse av hvordan hjelmen fungerer. Foto: Qatar Supreme Committee for Delivery & Legacy

Solcellene er avhengig av sollys for å produsere strøm. Derfor har hjelmen et batteri for lagring av energi, slik at hjelmen også kan kjøle ned arbeideren når det ikke er sollys.

Den kjølende funksjonen gjør hjelmen 300 gram tyngre, og 20 dollar dyrere enn en vanlig hjelm, ifølge VM-arrangøren. Til gjengjeld skal hjelmene kunne kjøle ned arbeidernes hudtemperatur med opptil 10 grader celsius.

­– Denne type kroppsbasert kjøleteknologi har blitt brukt tidligere i amerikanske idretter ved trening i varme stater. Nå har vi utviklet denne nyskapende løsningen for byggesektoren. Vi tror den har potensiale til å revolusjonere byggenæringen i de varmere stedene på jorda, sier Dr. Saud Abdul-Aziz Abdul-Ghani, professor ved ingeniørstudiet på universitetet i Qatar, til VM-arrangørens eget nettsted.

Holder i opptil fire timer

Materialet som kjøler ned luften holder opptil fire timer, før det må legges i kjøleskapet for nedkjøling. Etter planen skal VM-arbeiderne få hjelmene i tide til å bruke dem den kommende sommeren.

Hjelmene er et resultat av to års arbeid. De er blant annet testet i tilpassede klimarom for å analysere mengden svette per time i sol, vind og varme.

– Vi forsket på hvor man best kunne senke kroppstemperaturen, og det var gjennom hode og ansikt. Denne innovativ teknologien kan hjelpe til med å redusere heteslag og regulere kroppstemperaturen betydelig, sier Dr. Saud.

Kritikk mot arbeidsforholdene

Hjelmen er en del av en større prosess for å bedre byggearbeidernes arbeidsforhold i landet. Qatar har svært mange arbeidsinnvandrere, og har vært gjenstand for kritikk fra flere hold for behandlingen av arbeidsmigranter. Arbeiderne selv har overfor BBC beskrevet hvordan de må jobbe lange, varme dager, blir betalt mindre enn lovet og sover sammen ti og ti i små rom.

Ulike kilder operer med forskjellige tall på hvor mange gjestearbeidere fra andre land som finnes i Qatar. Antallet strekker seg fra 1,3 millioner til 2,1 millioner.

Washington Post skrev i 2015 at mer enn 1000 arbeidere hadde omkommet mens de bygget konstruksjoner til fotball-VM. Avisen måtte senere trekke tilbake dette, ettersom det viste seg at dødstallene gjaldt for alle indiske og nepalske arbeidere i Qatar. I et svar til avisen sa qatarske myndigheter at ikke én eneste arbeider hadde omkommet som følge av arbeidet med VM-konstruksjoner.

Vifta tar inn varm lufta bakfra. Foto: Qatar Supreme Committee for Delivery & Legacy

Mesterskapet ble flyttet

Amnesty International har kritisert Qatar for å operere med utreisetillatelser for arbeidsmigrantene, samt å ha muligheten til å holde igjen migrantenes pass.

Myndighetene forteller at de arbeider med å bedre forholdene og gjennomfører hyppige inspeksjoner av arbeidsforholdene. Nylig gjennomførte de endringer i arbeidsloven for å bedre forholdene.

Varmen er et problem for arbeiderne, men også en potensiell utfordring for spillerne. I 2015 ble det derfor bestemt at Qatar-VM skulle flyttes fra juni/juli til november/desember. Avgjørelsen møtte protester fra flere ligaer, ettersom det kolliderer med planlagt kampoppsett.