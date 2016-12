Den amerikanske modellen blir trolig bedre enn europiske Ampera-e

Hvor raskt batteriet i Opel Ampera-e kan lades, har vært noe uklart frem til nå.

Brukerhåndboken til den amerikanske tvillingmodellen Chevrolet Bolt ble nylig tilgjengelig, og denne forteller at bilen kan ta imot en ladeeffekt på 80 kilowatt.

Altså noe raskere enn elbilmodeller flest, som stort sett er begrenset til 50 kilowatt hurtiglading, med unntak av Teslas modeller og Kia Soul.

Tregere med Ampera-e?

Likevel fremstår det ikke som helt klart hvor raskt Ampera-e vil kunne lade.

For selv om Chevrolet Bolt antas å være mer eller mindre samme bil som Ampera-e, later de til å skille seg fra hverandre når det kommer til lading.

Hvorfor det er slik, kan ikke Opel svare oss på.

– Vi selger ikke Chevrolet, så jeg kan ikke si noe om det. Utgangspunktet er at det er 50 kilowatt som er standarden for Ampera-e. Det er det som gjelder nå, men det er vanskelig å si noe om hva Chevrolet vil tilby sine kunder, sier Stein Pettersen, PR-sjef i Opel Norge.

«Minst 80 kW»

Fra brukerhåndboken til Chevrolet Bolt. Foto: GM

I brukerhåndboken til Chevrolet Bolt heter det at når bilen er koblet til en hurtigladestasjon med minst 80 kilowatt tilgjengelig effekt, tar det omtrent en halvtime å lade til en estimert rekkevidde på 145 kilometer.

I en pressebriefing før bilmessen i Los Angeles nylig, nevnte General Motors også at bilen støtter 80 kilowatt lading, og at de kommer til å kreve at forhandlerne i USA må ha en slik hurtiglader installert.

Men inntil videre ser det altså ut til at Ampera-e vil bli solgt som en bil med 50 kilowatt ladeeffekt. Det er det eneste Opel kommuniserer.

Raskere enn biler flest

Bolts 80 kilowatt er noe over halvparten av ladeeffekten Tesla leverer ved sine Supercharger-stasjoner, men bilen vil i det minste kunne få strøm raskere enn for eksempel Volkswagen e-Golf.

Men selv om det skulle tenkes at Ampera-e faktisk har høyere ladeeffekt, ville dette er stort sett vært en teoretisk mulighet. Nesten alle hurtigladere installert i Norge leverer 50 kilowatt.

Den storstilte Enova-støttede utbyggingen av hurtigladere langs landets viktigste veikorridorer legger opp til utbygging av ladere med 50 kilowatt.

Foreløpig har ladeoperatøren Arctic Roads åpnet to hurtigladere som kan levere inntil 120 kilowatt ved Vestby i Akershus.

Operatøren har tidligere kritisert Enova for å legge opp til å bygge et ladenettverk basert på «gårsdagens teknologi».

Inntil videre er uansett elbiler flest begrenset oppad til 50 kilowatt effekt.

Liten forskjell

Det skal også nevnes at den praktiske forskjellen på 80 og 50 kilowatt ikke nødvendigvis er så stor. Ingen hurtigladere leverer full effekt konstant under lading. Høyeste effekt leveres gjerne i begynnelsen av oppladingen, før effekten trappes nedover.

Om Ampera-e og Bolt har samme batteri, som vi vil anta, kan det tenkes at Ampera-e kan ta høyere effekt over lengre perioder enn biler med mindre batteri.

Batteripakken i Ampera-e er på 60 kilowattimer, mot 30 kilowattimer i nyeste utave av Nissan Leaf.

En forskjell på de to som kan være verdt å merke seg, er at hurtiglading er et tilvalg på Bolt, og så vidt vi forstår standard på Ampera-e.

Neppe Opel-sponsede ladere

Pettersen i Opel Norge sier at de trolig ikke vil involvere seg i noen utbygging av ladestasjoner, slik aktører som Nissan og Renault har gjort tidligere.

Han tror incentivene som legges av myndighetene i seg selv vil styre utbygging av ladenettverket.

– Det er bare Tesla som har bygget eget ladenettverk. Den utbyggingen som er planlagt i Norge ser ut til å ville tilfredsstille det behovet som er for lading, sier Pettersen.