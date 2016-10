De er allerede verdens mest miljøvennlige gassferger. Nå kan de bli enda grønnere

I seks år har de tre fergene gått mellom Oslo sentrum og Nesoddtangen med minimalt NOx-utslipp, ikke sot og partikkelutslipp og 30 prosent lavere CO2-utslipp sammenlignet med dieselferger.

De har blitt trukket fram som miljøfyrtårn.

Mens andre land ser til Oslo og Norge for å lære om LNG-drift (flytende naturgass, red. anm.), er Norled i gang med å se på muligheten for å sette inn batterier i MS Kongen, MS Dronningen og MS Prinsen.

Lett rent teknisk

- Teknisk er det ikke vanskelig å elektrifisere dagens ferger. I hvert fall er det mulig å begynne med en hybridisering der vi går på batteri til og fra kai, sier teknisk direktør Sigvald Breivik i Norled til Teknisk Ukeblad.

Flertallet i Oslo bystyre ber byrådet om å gå i dialog med Norled med tanke på gjøre Nesoddenfergene utslippsfrie. Det har ikke Norled ventet på og satt i gang teknisk gjennomgang av mulighetene.

- Vi skal klare å gjøre fergene helelektriske innen 2020, om oppdragsgiveren ønsker det, sier Breivik.

Norske batterier i verdens største batteriferger: Trondheimsbedrift skal levere 89 tonn batterier

Han sier at fergene, som ble bygget i Frankrike ved Chantiers de l’Atlantique i 2009, egner seg godt for batterier.

- De er store, har plass nok og går i moderat fart. Med plass til 560 passasjerer er de enormt energieffektive allerede, sier Breivik.

Les også: Bruker like mye strøm i døgnet som en husstand gjør på et år

Kaster ut «grønne» motorer

På spørsmål om det ikke er et paradoks at de allerede svært utslippssvake fergene med LNG-motorer skal kaste ut gassmotorene, drar Breivik litt på det før han svarer.

Teknisk direktør i Norled, Sigvald Brevik. Foto: Tore Stensvold

- På en måte er det litt synd, men på den annen side er batterier enda mer miljøvennlige og på disse fergene er det mulig. For Norled er det viktig å være i forkant på teknologi, sier Breivik.

DNV GL har i en årrekke vært pådrivere for å få maritim industri til å bli grønnere ved å bruke LNG. Konserndirektør for bærekraft og utvikling i DNV GL, Bjørn Kj. Haugland, har forståelse for at noen kan se det som underlig å bytte ut de allerede «grønne» motorene med batteri.

Han påpeker at det selvsagt er andre strekninger og ferger som vil ha større miljøeffekt av å bytte fra diesel til batteri, men at det ikke må være til hinder for tiltak i Oslo-fjorden.

Demonstrere grønt skifte i praksis

- Dersom Nesodden-fergene bytter til batteridrift, vil det være en glimrende måte å vise for omverdenen hva som er mulig. En ferge som glir lydløst og utslippsfritt inn til Norges største by, vil demonstrerer hva vi mener med et grønt skifte, sier Haugland.

Bjørn Kj. Haugland, DNV GL. Foto: Tore Stensvold

Han berømmer Norled for å være med og sette mer miljøvennlig fergedrift på agendaen og ta risiko.

Norled har allerede 1,5 års erfaring med batteriferga Ampere som krysser Sognefjorden 34 hvert døgn.

- Ampere har tilbakelagt en distanse som tilsvarer 2 ganger rundt ekvator – uten problemer, sier viseadministrerende direktør Lars Jacob Engelsen.

Les mer om Ampere: Denne fergen er revolusjonerende. Men passasjerene merker det knapt

Han vil gjerne vise fram ny norsk teknologi i Oslofjorden.

- Vi vil bruke Oslofjorden som utstillingsvindu for vår maritime nullutslippsteknologi, slik vi nå gjør i Sognefjorden, sier Engelstad.

Han sier at fergerederier for bare 1,5 år siden bestilte nye dieseldrevne fartøy uten å se noen risiko ved det. I dag er det risikosport.

- Utviklingen går veldig fort. Tre av fire fergeanbud er vunnet med nullutslipps-ferger, og den tredje er hybrid, påpeker han.

Strøm og infrastruktur

Strømleverandør og netteier Hafslund sier at de vil levere strøm til kaia på Aker Brygge dersom det er behov for det.

- Vi plikter å levere, sier kommunikasjonssjef Morten Schau i Hafslund Nett til TU.

Et annet spørsmål er hvem som skal ta regningen for å legge til rette for lading, Oslo kommune og Oslo havn, eller Norled, som skal drifte fergene.

I alle fergeanbud hittil er det den som vinner som selv må stå for bygging av fartøy og legge til rette kaier og infrastruktur. Det blir nå diskutert om ikke dette bør organiseres som offentlig infrastrukturutbygging. Ved neste anbudsperiode, kan kontrakten havne hos en konkurrent som dermed vil slippe investering i ladeinfrastruktur.

Gruppeleder Eirik Lae Solberg for Høyre i Oslo er åpen for et slikt forslag. Norled vant kontrakten på fergetrafikken for 15 år – det vil si fram til 2025, med opsjon på ytterligere 10 år. Høyre mener at opsjonen kan erklæres, men legge føringer om elektrifisering så snart det er teknisk mulig og ikke måtte vente til 2025. Dermed bryter man ikke reglene for offentlige anskaffelser – det vil si ny anbudsrunde.