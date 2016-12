800 har dødd i flyulykker med TU-154 siden 2000

Over 800 mennesker har omkommet i flyulykker med det russiske passasjerflyet TU-154 de siste 16 årene.

Dødstallene omfatter ikke den siste ulykken, der et russisk fly med 92 passasjerer om bord styrtet i Svartehavet søndag.

Designet i 1960-årene

Tremotorsflyet med plass til rundt 150 passasjerer ble designet i 1960-årene, og har vært en arbeidshest i russisk flytransport i flere tiår.

Flere enn tusen maskiner av denne flytypen er produsert, men etter en rekke ulykker beordret russiske myndigheter i 2011 at flymodellen skulle fases ut.

I 2010 omkom 96 mennesker, blant dem Polens president Lech Kaczynski, da det styrtet under innflygingen til byen Smolensk vest i Russland.

En internasjonal undersøkelse slo fast at ulykken mest sannsynlig skyldtes en

Tupolev Tu-154

Tremotors passasjerfly med en kapasitet på rundt 160 passasjerer.

Produsert av det sovjetiske og senere russiske selskapet Tupolev siden 1968.

Tu-154 var motstykket til Boeings 727.

Det er produsert drøyt 1000 eksemplarer av flyet, som finnes i en rekke varianter. I overkant av 200 av flyene brukes fortsatt.

Flyet ble utviklet for å fylle behovet til det sovjetiske flyselskapet Aeroflot. Selskapet bruker ikke lenger modellen.

Det var et Tu-154 som styrtet i Operafjellet på Svalbard i 1996. 141 mennesker mistet livet i det som er den verste flyulykken på norsk jord noensinne.

I 2010 styrtet et Tu-154M under innflyging til russiske Smolensk. Blant de 96 som mistet livet var Polens president Lech Kaczynski og flere polske toppolitikere, embetsmenn og offiserer.

pilotfeil, men hendelsen fremmet oppfatningen av at TU-154s glansdager var over for lengst.

Noen måneder før flykrasjen hadde det russiske flyselskapet Aeroflot annonsert at de skulle pensjonere flymodellen, som nå sjelden brukes i sivil luftfart.

Kjent kor i styrtet fly

Søndag styrtet et Tupolev Tu-154-fly i Svartehavet. 92 passasjerer, hvor de fleste var medlemmer av det internasjonalt kjente koret Aleksandrov-ensemblet som skulle underholde russiske militærstyrker i Syria, var ombord.

– Flykrasj-stedet har blitt lokalisert. Det er ingen tegn til overlevende, opplyser departementet til lokale nyhetsbyråer.

Flyet var på vei til en russisk flybase i Latakia i Syria, styrtet i Svartehavet like etter avgang etter tanking på Adler-Sotsji lufthavn, opplyser talsmann Igor Konasjenkov på departementets hjemmeside.

Kun to minutter etter at flyet tok av rundt klokken 5.25 lokal tid, forsvant det fra radaren, forteller talsmannen, som legger til at flyet hadde vært i tjeneste siden 1983 og fløyet mer enn 7.000 timer.

Russiske myndigheter utelukker terrorisme, og president Vladimir Putin har beordret full gransking av flystyrten.