Disse massive akkumulatorene redder operaforestillingene

Norge er et land som bokser langt over sin vektklasse. Innovasjonstempoet har aldri vært høyere, ideene flommer over, men allikevel har den neste virkelig gode ideen ikke helt tatt av. Er det noe som gjør at norske bedrifter ikke kan starte den neste Teslaen eller kanskje en Google?

En bedrift som er vant med enorme utfordringer, er Bosch Rexroth. Hvor store utfordringer da? Å hindre tidevannet fra å ødelegge Venezia, kanskje? Hva med å lage maskineriet som hever 25.000 tonn tunge båter ut av vannet? Eller kanskje lage scener som kan heve over 150 tonn med sceneustyr på sekunder, men allikevel være så følsomt at det stanser med en gang en ballerinafot er i fare for å komme i klem.

– Slik jeg ser det, er norske bedrifter svært gode til å komme på gode ideer, og det er mange eksempler på at de er tatt videre fra idéstadiet til produksjon, sier Bjarte Kibsgaard Christoffersen, som leder salgsinnsatsen på noen av Bosch Rexroths største prosjekter i Norden.

Kritisk viktig å utveksle erfaring

Hvis et selskap sitter med et prosjekt de føler er litt utenfor sin kjernekompetanse, er det å søke erfaring noe av det viktigste de kan gjøre. Et norsk selskap, Nutcracker Solutions, gjorde akkurat det og tok kontakt med Bosch Rexroth på Langhus for å drøfte om ideen de hadde var mulig å gjennomføre på en praktisk måte.

Ideen: Å hindre at fotballbaner verden over blir ødelagt etter et arenaarrangement.

– Konseptet, som i dag har fått navnet Stadiapitch, flytter ut hele fotballbanen så man kan holde en konsert på samme område uten å måtte bytte ut hele gressmatta etterpå. Det sparer både tid og penger for eieren av arenaen fordi byttet går raskt og smertefritt.

Vi har en veldig systematisk tilnærming til prosjekter av alle størrelser Arild Strand, Adm. dir, Bosch Rexroth Norge

Utføringen er ikke lite ambisiøs, ved å dele opp gressmatten i moduler på 4,5 x 9 meter, kan gresset flyttes på for kjapp lagring under konserter og arrangement. Når det er ferdig, hentes gressmatten fra lageret, og legges ut igjen på rundt ti timer. Det er en verden av forskjell fra de ukene med veksttid som vanlige gressmatter trenger etter en arenakonsert.

Hele prosjektet kunne ha endt opp som nok en god idé, om ikke skaperne av den kunne trekke på den verdensomspennende kompetansen som Bosch Rexroth kan hente ut.

– Vi har en veldig systematisk tilnærming til prosjekter av alle størrelser, som gjør det lettere å håndtere alle små, mellomstore og store prosjekter, sier Arild Strand, adm. dir. i Bosch Rexroth Norge.

Den systematiske tilnærmingen gjør det lett for dem som sitter på Bosch Rexroth-kontoret på Langhus å raskt hente inn detaljer for prosjekter som går litt utover det normale omfanget til prosjekter i Norge. På lik måte, bidrar ekspertene i Norge med sin kunnskap til globale prosjekter. Alt er nøye kartlagt og tilgjengelig for prosjektlederne i Bosch Rexroth.

– Dermed vet vi at om det dreier seg om et stort sceneprosjekt, kan vi søke kompetanse i Lohr, altså på hovedkontoret i Tyskland. Dersom det er et offshoreprosjekt som er større enn det vi kan håndtere internt, kan vi søke til Nederland der vi har et stort søsterselskap med kompetanse innenfor akkurat det feltet, sier Strand.

Hydraulikk møter digitalisering

Deler av scenen er bygget på enorme sakseløftmekanismer, også hydraulisk drevet.

For mange i Norge er navnet Bosch ofte forbundet med bildeler eller verktøy. I søsterselskapet Bosch Rexroth, er det ikke driller og vaskemaskiner, men drive & control som gjelder, det vil si hydrauliske, elektriske og hybride løsninger som får ting til å bevege seg på en kontrollert måte. Det gjør at enorme hydrauliske stempler kan møte finmekanikk med urverkspresisjon.

Bak kulissene i Operaen er Bosch Rexroth-logoen å se overalt. På paneler som operatører bruker til å flytte massive scenesegmenter mens artistene står på scenen, og på enorme aggregater som driver det hele. For de som sitter på norgeskontoret var Operaen et massivt prosjekt, men takket være den internasjonale kompetansen kunne de levere et scenesystem i verdensklasse.

Vi har levert alt som skjer under scenen, og mesteparten av det som skjer over Bjarte Christoffersen

Scenen består av flere segmenter som kan heises opp og ned uavhengig av hverandre, med løftekapasitet på 54 tonn hver, og drevet av samme hydraulikksystem som driver en hel del andre mekanismer.

– Det er et enormt prosjekt, vi har levert alt som skjer under scenen, og mesteparten av det som skjer over, der kulissene blir heist opp og ned, forklarer Bjarte. Å jobbe med en institusjon der det kunstneriske er i høysetet, er en litt annerledes erfaring som hjelper han og kollegaene på Langhus å bygge kompetanse litt utenom det vanlige.

– Det er jo spesifikasjoner fra kundene som må løses. Mitt inntrykk er at man stort sett klarer å løse de utfordringene løpende, sier Bjarte.

Stort sett er forskjellen på de mer kunstneriske oppdragene og de ingeniørpregede jobbene et spørsmål om kundens visjoner. Begge fag er visjonære, men på forskjellige måter – det er forskjell på å bygge et sceneanlegg og et sluseanlegg.

Ingeniøren må tolke kunstneren

En annen variant av scenegulvet trekkes opp med wire og motorer i kjelleren, alt med store dimensjoner.

– I tekniske miljø, som med sluser og slikt, jobber man med ingeniører som snakker samme språk. I andre tilfeller går det mer på funksjon, uten at alt som skal på plass er gjennomtenkt. Det blir mer en visjon enn en konkret plan, og det kan jo være en utfordring av og til. Da er det ingeniørens oppgave å trekke det ned til å bli en konkret plan.

– Spesielt interessant for Operaen var utfordringen som kom av å både måtte jobbe 15 meter under havoverflaten og så det samme oppe i lufta. Dimensjonene er også veldig store, det er svært teknisk komplisert og ikke minst har du en stor utfordring når man lager slike hydrauliske installasjoner som mennesker beveger seg mellom, forklarer Bjarte.

Fra Operaen i Oslo tar vi turen til Sverige, der et av prosjektene trekker erfaringer fra sydligere strøk. For når man bygger sluser i Norden, er det ikke veldig annerledes enn å bygge dem i Panamakanalen der Bosch Rexroth har levert komponenter til de enorme slusesystemene.

– På Langhus sitter mye av den maritime kompetansen til Bosch Rexroth, og vi har levert veldig mange løsninger til sektoren. Vi leverte mange av løsningene til Yme-plattformen, da den måtte skrapes ble systemene vi leverte der tatt ut og solgt til et annet prosjekt, og skipet som gjennomførte dekommisjoneringen av plattformen var også utstyrt med hydraulikk og kontrollsystemer som Bosch Rexroth leverte, forklarer Strand.

– Det er så utrolig mye forskjellig kompetanse som sitter på de ulike kontorene vi har, verden over! I Sverige har våre kollegaer levert omtrent alt som beveger seg i gruvene under bakken i Kiruna, vi har ekspertise på landtransport og nå også stadiongress med Stadiapitch, sier Strand.