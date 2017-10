7 tips til strategiske IT-investeringer du bør få med deg

At det er store forskjeller mellom et veletablert selskap, og ett som starter opp i en garasje, er ikke usannsynlig. Men at det er store forskjeller i hvordan nyoppstartede og veteraner bør tenke i sin IT-strategi er kanskje ikke like opplagt. Om man ser vekk fra det åpenlyse, at et nystartet firma må gjøre mange nyanskaffelser, hvordan bør man tenke strategisk når firmaet startet opp. Og hvordan skal man endre strategien når man er veletablert?

Vi har snakket med to av de ledende strategene i bransjen, en veteran innen det etablerte IT-miljøet og en veteran i startup-miljøet. Ikke overraskende er rådene deres ganske forskjellige.

Paal Fure er den kjente trendforskeren som har fulgt IT-bransjen i en årrekke. Nå ser han at IT-delen av firmaer snart ikke er en separat del lenger men fusjonert inn i andre avdelinger. For de mer etablerte bedriftene som ønsker å ta et overordnet blikk på sine IT-investeringer, har han fire tips til konkrete områder de bør fokusere på.

Investeringstips #1 Finn smeltepunktene, - IT er ikke en separat del av bedriften – Hvor IT begynner og slutter er ikke lett å si om dagen. For eksempel kunstig intelligens, hvor begynner det i bedriften? Dette er store, litt fluffy områder, alt som havner i samlekategorien 'automatisering'. Bedrifter i alle varianter vil komme innom automatiseringen, og dermed også kunstig intelligens på et eller annet tidspunkt. Les mer om digitalisering » – Da kommer det til å handle om kunstig intelligens, som for eksempel automatisering av oppgaver som i dag er mer manuelle. Bankindustrien er kanskje et slikt eksempel, hvor vi ser overgangen fra separate IT-tjenester til å være en integrert del i all virksomhet.

Investeringstips #2 Del kunnskapen i bedriften, på en smart måte Det er et sterkt behov for å utvikle gode løsninger for e-læring i bedrifter, mye av dette starter med en IT-strategi som legger opp til kunnskapsdeling. Foto: Shutterstock For de som har sett seg litt lei på mylderet av webinarer fra alle mulige virksomheter, kan det bøtes på med Fures neste råd: – E-learning er ikke bare webinarer, de er en del av e-learning, men langt fra det hele bildet. Det ser vi en mangel på hos mange av oppdragsgiverne, at de ikke er riktig satt opp for å dele kunnskapen internt i bedriften. Både vi og våre kunder trenger selv enkelt tilgjengelig kunnskapsdeling i knowledge managment-systemer, og gode plattformer for læring og deling, sier Fure. Om du kjenner deg igjen i mangelen på intern kunnskapsdeling, så trøst deg med at du er i godt selskap. Slik lærer du å jobbe smartere » – Jeg opplever at IT-bransjen har mye å lære innen brukeropplevelser på dette feltet. Noe av det skyldes at de rette verktøyene ikke er tilstede. Vi har selv villet gå mye lenger.

Investeringstips #3 Sett prosessene på slankekur De fleste innen IT-bransjen kjenner til begrepet "feature creep", tendensen til å legger mer og mer tjenester på et program. For alle bedrifter som har vært aktive en stund, finnes det en egen variant av "feature creep" i bedriftenes prosesser og vaner. – For de aller fleste etablerte bedrifter kan det lønne seg å ta en tur innom Lean-prosessen og se på bedriftens virksomhet, ikke minst for IT-siden av det hele. Hos oss er vi både en bruker av Lean-systemet i tillegg til at vi utfører liknende prosesser hos kundene våre, forklarer Fure. Her kan du hente inn de gode konsulentene » – Det er et stort område, men allikevel ganske smalt, så fokuset er skarpt rettet mot arbeidsprosessene, noe alle har godt av etter noen år i full drift.

Investeringstips #4 Bygg en sikkerhetskultur i bedriften Sikkerhet har lenge vært forbundet med noe IT-avdelingen gjør, og med unntak av noen grupper som finans og forsikring, har det ikke vært en bekymring for de fleste bedrifter. Nå endres hele sikkerhetsbegrepet praktisk talt over natten med GDPR, men det er slett ikke bare IT-avdelingen som må snu seg rundt. – Alt dette er i sterk endring nå: Hvordan vi håndterer sensitiv informasjon, sikkerhetskultur og informasjonssikkerhetskultur. Det er klart at vi ser et hardt innslag av regulering av privatlivssensitiv informasjon, og hvordan man behandler og lagrer data. Siden det er en kulturendring som må til, krever det at mange bedrifter må tenke nytt for hele organisasjonen. Slik sikrer du bedriften for fremtidens trusler » – Det gjelder hele informasjons- og datauniverset, forklarer Fure. Med andre ord nytter det ikke å ha topp sikkerhet på IT-avdelingen hvis sikkerhetskulturen er fraværende hos de som behandler dataene. Dette er tipsene startup-veteranen har til ferske bedrifter (og etablerte som vil lære noe)

Hva er Startup Lab? Nordens ledende tech inkubator som holder til på 5000 kvadratmeter med til enhver tid 80 tech startups ved Universitetet i Oslo

Der har selskaper som disse vokst seg store: Remarkable, Kahoot, NoIsolation, Huddly, Vivaldi, WeWantToKnow, DomosLabs og flere.

Startup Labs har støttet startups med 100 millioner gjennom Founders Fund som er backet av kjente navn som Geir Førre, Jon von Tetzchner, Eilert Hanoa, Grethe Viksaas, Kjell Inge Røkke og fler

Om det er én person som kan kalles en veteran i det norske startupmiljøet, er det Rolf Assev. Han tok med seg den lange erfaringen fra Opera Software, og var med på oppstarten av det største startupmiljøet i Norge, Startup Lab. Et par dusin gründerselskaper etter etableringen av Startup Lab har han bygget opp en god bunke med tips til nystartede selskaper. Dette er tips som også etablerte bedrifter kan snuse på om de vil røske tak i organisasjonen sin.

Oppstartstips #1 Tenk annerledes, helt fra starten – Skal man klare å tenke utenfor boksen må en sette sammen team med folk med forskjellig bakgrunn og tankesett. Det er utrolig viktig at de har ulik erfaring og en ulik måte å angripe problemstillinger på, sier Assev. Om man tar et steg bakover og ser på organisasjonen, spesielt innenfor IT-delen der utviklingen skjer i et heidundrende tempo, er det forståelig å se at for lik bakgrunn ikke gir bedriften noen særlig fordel. – En god start for å sikre mangfold er å begynne med kjønnsbalansen. Flere kvinner må inn i ledelsen. En av årsakene til suksessen i Opera Software var vår evne til å tiltrekke oss folk fra hele verden. Vi hadde 55 nasjonaliteter bare på hovedkontoret. Dette har vi tatt med oss til StartupLab: der har vi hatt folk fra 68 nasjonaliteter, hvor den yngste vi hadde var en student fra Kina som hadde studert et år på universitet i Canada. Hun var 15 år og hadde helt klart et annet perspektiv på hvordan man angrep en problemstilling.

Variasjon er nøkkelen til kreativitet, også i bedriftsverden. Foto: Shutterstock.

Oppstartstips #2 Ta en risk i ny og ne En egenskap startups har som store firmaer ofte mangler, er villigheten til å ta en sjanse. Slikt fører til konservative løsninger, spesielt om det foregår i et risikoaverst miljø. Men for å lykkes med noe nytt, må man være villige på å satse på noe nytt. – Disrupsjon begynner på toppen. Styret og ledelsen må forstå mulighetene som ligger i å utnytte dagens teknologi, og de må etablere en organisasjon som tør å feile, forklarer Assev. Det betyr allikevel ikke at en bedrift skal investere i det aller nyeste buzzordet, men heller ha en helhetlig tilnærming til IT-investeringene sine. – Store bedrifter er i dag opptatt av bunnlinjen. Så lenge de er profitable er de fornøyd. De bruker 2 % på innovasjon for å videreutvikle og forbedre eksisterende produkter. Som eksempel på et etablert firma med god disrupsjon, peker Assev på Schibsted: – Det Schibsted gjorde med Finn er et godt eksempel på hvordan man kan disrupte egen egen industri. Hvorfor lykkes Finn? De lykkes fordi de etablerte en egen organisasjon på utsiden av sin egen - med frie tøyler til å konkurrere med øvrig virksomhet i Schibsted.