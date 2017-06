Slik tar Rufo innersvingen på konkurransen fra utlandet

I Møre og Romsdal lager Rufo kasser og emballasjeinnredning av alle tenkelige slag – og de lages etter skreddersøm. Det er vanskeligere enn det kan høres ut, men jobben gjøres mye lettere av avansert teknologi. Slik var det ikke for fem år siden.

Rufo er nemlig en av de få bedriftene i Norge som har gjort alvor av digitaliseringen.

– På fem år har vi gått fra å bare bygge kasser til å være en moderne kompetansebedrift. Målet har vært at ting vi tidligere brukte en time på skulle vi klare på fem minutter, og for å få til det har vi måttet utvikle mange løsninger selv, forteller daglig leder Knut Steinnes i Rufo.

Løsningen ble et helhetlig system fra NTI CADcenter, inkludert rådgivning, kurs og kompetanseheving. Slik kom bedriften i gang med å forenkle og automatisere tidkrevende oppgaver og rutiner, for å stå bedre rustet for fremtiden.

Kom under press fra Tyskland

Løsninger for fremtiden NTI CADcenter er Norges fremste kompetansesenter for Autodesk-løsninger, og leverer både programvare, løsninger, kurs og brukerstøtte. Løsningene er tilpasset for industri, arkitekter, ingeniører og en rekke andre profesjoner med avanserte behov. AutoCAD, Inventor og Configurator er bare noen av løsningene NTI CADcenter leverer. Kom i gang med digitalisering »

Bakgrunnen for Rufos transformasjon kan lyde farlig kjent for mange norske bedrifter. I 2012 besøkte Steinnes en av selskapets største kunder i Oslo, og beskjeden var klar: Kunden skulle kutte kostnader, og vurderte å begynne å kjøpe rimeligere produkter fra Tyskland.

– Der og da forsto jeg at vi måtte ta smarte grep for å kunne konkurrere, siden vi har et mye høyere lønnsnivå enn i Tyskland. Så jeg svarte kunden at vi skulle ned i pris, og fortsatt ha best kvalitet. Dermed ble vi nødt til å begynne å gjøre ting på nye måter, og effektivisere hele måten vi jobber på, forteller han.

Det meste selskapet selger lager de på sin egen fabrikk, men skreddersøm er krevende – særlig når alle aspekter ved produktene må avgjøres basert på kundenes behov.

– Kundene våre er alle med behov for spesialtilpasset emballasje, for eksempel for å sikre dyrt utstyr under transport. Det kan være store TV-er som skal brukes på messer, eller spesialverktøy for serviceteknikere som reiser rundt i verden. Vi lager sjelden serier på mer enn 50 eksemplarer, og de fleste ordre er på én til ti stykker, forteller Steinnes.

Kuttet tidsbruken med 92 prosent

Programvare fra Autodesk lar Rufo raskt og effektivt tilpasse produktene sine i 3D. Kunder kan se endringene i sanntid gjennom sin egen nettleser.

For å klare seg i konkurransen måtte tidsbruken ned, og da var det mest naturlig å begynne der alle produktene starter livet – på tegnebrettet. Rufo satte som mål å kunne produsere tegninger som tidligere tok en time på bare fem minutter.

– Vi gjorde mye og nøye research på valg av hvilken programvare vi skulle ha, hvor vi snakket med og intervjuet flere andre typer produksjonsbedrifter om hva de bruker, og hvorfor. Til slutt falt valget på en Autodesk-løsning fra NTI CADcenter, og nå som fase én er ferdig kan vi si at det har vært en veldig stor suksess, fastslår Steinnes.

I mange bransjer finnes det allerede mange typer programvare som er ferdigutviklet for å effektivisere forskjellige prosesser. Rufo driver imidlertid i en liten industri, hvor ingen hadde tatt kostnaden med å utvikle programvaremoduler til AutoCAD; et av programmene bedriften har tatt i bruk.

– Hadde vi laget kjøkken ville det vært enklere, men vi måtte altså utvikle det meste på egen hånd ved hjelp av Autodesk Inventor og Configurator. Blant annet har vi laget en konfigurator som gjør at de som sitter på salg raskt kan sette sammen tilpassede tegninger av produkter som transportkasser, forteller Steinnes.

Håvard Worren i NTI CADcenter har jobbet tett med Rufo, og sier det har vært spennende å samarbeide med en så fremtidsrettet bedrift. Bilde: Bjorn Johansen

Hos Rufo er det imidlertid ingen utdannede programvarefolk internt. Alt de trengte å lære seg har de plukket opp underveis i prosessen, blant annet gjennom kurs og støtte fra NTI CADcenter, som også har levert selve programvareløsningene. Håvard Worren i NTI CADcenter har jobbet tett med Rufo, og sier det er spennende og morsomt å samarbeide med en så fremtidsrettet bedrift, med en så raskt omstillingstakt som de viser. Han mener det er mange som burde ta etter sunnmørsbedriften.

– Snart må tyskerne begynne å passe seg

Endringene som er gjort så langt har gjort Rufo langt mer konkurransedyktige, men de er på ingen måte ferdige. Steinnes har blikket festet på fremtiden, og selskapet skal nå fortsette å digitalisere seg. Neste delmål er å kunne jobbe enda smartere, raskere, og mer nøyaktig.

– Dette er noe alle norske bedrifter burde begynne å tenke på, fastslår Steinnes, før han utdyper:

– Ikke vent til dere har kniven på strupen, og risikerer å miste store kunder, før dere gjør ting. Det var det vi gjorde, og det kostet både tid og penger å løse, men vi kunne ikke bare sitte og vente og håpe at det skal gå bra.

Samtidig er han klar på at prosessen har tilført bedriften utrolig mye bra. Det som tidligere var et «snekkerfirma» er nå en høyteknologibedrift der alt er topp moderne, og mange ganger bedre – fra dokumentasjon til HMS-tiltak. Men Rufo er slett ikke ferdige.

– Blant mulighetene vi ser på er å bruke virtuell virkelighet som et visningsrom, og etter dialog med og innspill fra NTI CADcenter snakker vi nå med NTNU for å se på bruk av roboter i produksjonen. Mange tenker at roboter gjør at vi må kutte ansatte, men for oss blir det omvendt. Om vi får kostnadene ned har vi plutselig hele Europa som marked, og da kan vi tidoble produksjonen vår. Da kan tyskerne begynne å passe seg, sier Steinnes.