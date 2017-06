Slik tar Nordens største netthandelsaktør serverne ut i skyen

Bak de lynraske leveranse fra et dusin nettbutikker, ligger det tusenvis av linjer med kode som får det hele til å fungere. Komplett driver mange butikker, og i hjertet av det hele er et robotdrevet lager der robotene piler frem og tilbake døgnet rundt for å plukke varer.

Når systemet som ligger til bunn for butikkene er mange år gammelt og hjemmelaget kan det være en formidabel utfordring å gå til skyen. Den utfordringen tok Komplett på strak arm, da de bestemte seg for å gå over til Azure og Azure Stack for sine løsninger. Kort fortalt er Azure Microsofts skyløsning for utvikling av avanserte IT-løsninger. Azure Stack er muligheten til å kjøre den samme koden på en lokal plattform.

– Vi kommer fra en verden der Komplett driftet løsningene helt på egen hånd og bygget opp datasenter med intern kompetanse. Det var veldig mye som skulle gjøres, som ikke hadde noe med varesalg å gjøre. Vi måtte sjekke kvaliteten på dieselen til backupgeneratoren og måke snø på taket for å sikre tilstrekkelig lufting og slikt, sier Thomas Wilhelmsen, som leder IT-driften hos Komplett.

– Så valgte vi å gjennomføre en outsourcing der Atea ble valgt som en partner, sier han.

I begynnelsen ga Komplett noe av ansvaret for drift av de egeneide systemene til Atea, som et ledd i en større plan der stadig mer av IT-ansvaret ble outsourcet.

– Det er så tett at Atea-folkene sitter faktisk i kontoret vårt i Sandefjord, så det er kort avstand å dekke når noe skal diskuteres, sier Wilhelmsen.

Starter med Stack

Bak alle leveranser i Komplettgruppen, ligger det mange ledd, og mye kode som til nå har kjørt i eget datasenter. Med hjelp fra Atea tas denne koden nå ut i Azure og Azure Stack, og legges på datasenter hos Atea eller i Microsofts egen skyløsning.

I utviklingsarbeidet skal Komplett anvende Azure, og etterhvert som lanseringene av systemet går fremover, flytte deler over på Azure Stack. Kort fortalt er Azure Microsofts skyløsning for utvikling av avanserte IT-løsninger. Azure Stack er muligheten til å kjøre den samme koden på en lokal plattform. Denne plattformen kan være hos en leverandør som Atea, eller stå i eget datasenter for de som ønsker det. Dermed får kunden mulighet til å velge blant tre grader av outsourcing: Alt på den lokale Azure Stack-tjeneren i kjelleren, i datasenter hos sin IT-leverandør eller fullstendig ute i skyen.

Med en utsetting av de mer trivielle tingene som ligger til grunn for en IT-løsning, blir det lettere for Komplett å se på et enda større bilde for hvordan forretningen skal drives. Forretningen, det er Norges største samling av nettbutikker, med en omsetning på mer enn syv milliarder kroner i året. Nettbutikkene dekker alt fra datamaskiner til møbler og hodepinetabletter. Hver butikk krever sin egen touch i utseende, kundebehandling og back office.

For Komplett er det ytelse og sikkerhet som er blant de viktigste kriteriene for valget av Azure Stack i samarbeidet med Atea.

– Vi er veldig opptatt av ytelse og oppetider på nettbutikkene, så når Azure Stack kommer får vi en ekstra trygghet med tanke på at vi kan dedikere maskiner til skaleringsbehovet. Det er stor forskjell på en hverdag og en kampanjedag som Black Friday, sier Wilhelmsen.

En vanlig uke hos Komplett består av hundretusenvis av varelinjer på bestillinger som alle skal leveres på kortest mulig tid. På Black Friday kan denne omsetningen være opptil tyve ganger høyere, men kundenes forventinger til kvalitet er like høye. Det levner lite rom for forsinkelser.

95 prosent ubrukt kapasitet

For å illustrere hvordan Komplett inntil nylig løste utfordringene, kan man se på den anvendte kapasiteten til serverne sammenliknet med behovet for å ta unna toppene. Da Komplett kjørte egen maskinvare kapabel til å ta unna toppene rundt Black Friday, var det deler av løsningene som kun brukte fem prosent av den tilgjengelige kapasiteten resten av året.

– Så vi har store behov for å skalere opp og ned, understreker Wilhelmsen.

Samtidig er det lettere for Komplett som kunde å sikre sine mål om ytelse, når de kjøper inn tjenester og kan sette ytelseskrav til leverandøren. Selv under trafikktopper som Black Friday.

– Det finnes også et ønske om å kunne garantere ytelsen, også i en allment tilgjengelig skyløsning. Dersom alle kjører sine Black Friday-kampanjer i Microsofts skyløsning som er åpen for alle, vil de også merke det. Men ved å regulere hvor komponenter kjører, og med avtaler på responstid og oppetid med Microsoft, kan vi flytte elementer over på Azure Stack, sier Wilhelmsen.

Forretningskrav først, så softwarebygging

Fleksibiliteten som Azure Stack gir, betyr også et langt mer fleksibelt grunnlag for å beslutte hvor de ulike komponentene skal kjøres.

– Vi ønsker å jobbe med det som ligger høyt oppe i software-stacken, og se på forretningsprosessene. Så bygger vi noen standardiserte tjenester som kjører i Azure-laget. Siden Atea hjelper oss med å spille på Azure og Azure Stack, kan vi selv bestemme om det skal kjøre på dedikert maskinvare, eller public.

Robotene som jobber døgnet gjennom med varehenting på lageret til Komplett og MPX har blitt en legg gjenkjennelig merkevare. De får nå ordrene sine fra et IT-system som ligger delvis i skyen.

Wilhelmsen mener selskaper som Atea, som kommer til å være ekspertene på å drifte infrastrukturen fremover, gir Komplett og andre mer spillerom til å kjenne sine egne produkter – og å bli enda bedre eksperter på disse

Kort vei fra idé til butikk

I en så konkurranseutsatt bransje som Komplett lever i, er rask utvikling og omsetting av ideer til virkelighet gull verdt. De fleste av Kompletts mange nettbutikker brukte kode som var lite fleksibel. Det har endret seg stort med i overgangen til Azure og Azure Stack. Nå er det mindre produktleveranser i størrelse, men tilgjengjeld langt mer fleksibilitet i hvordan produktene anvendes.

Roar Bergersen, Chief Architect i Atea, har bidratt med å bygge opp Kompletts nye IT-infrastruktur.

– Komplett består jo av nettbutikker med flere brands, som Komplett, MPX, Komplett Apotek, Blush og flere. For å komme fortere til markedet har de modernisert plattformene. Dermed kan de kjøre raskere utgivelser, uten å være avhengige av helheten i deres softwareunivers, forklarer Roar Bergersen, Chief Architect i Atea Cloud.

– Da er det lettere å feilsøke også, fordi koden er i mindre bolker.

I Microsofts univers kalles denne tjenesten microservices og kjører på Microsofts Service Fabric, med en fleksibilitet som til nå har vært fraværende hos skytilbyderene.

– Det er den samme typen Azure Service Fabric brukt i Azure Stack som i Azure, så kundene står fritt til å velge hvor de skal rulle ut tjenestene.

Gull verdt for personvern

Med stadig strengere regler for personvern, GDPR er er tross alt mindre enn et år unna, går det opp for stadig flere IT-avdelinger at det kanskje ikke er den beste ideen å ha alle sine tjenester i den offentlige skyen. Det er noe Komplett har tenkt grundig på, ikke minst siden de drifter et helt apotek på nett.

– Det skal være orden. Orden i personvern, GDPR, orden i sikkerhet og dermed må det en god leverandør til som man stoler på. Vi er underlagt regler som heter "Norm for informasjonssikkerhet i helsevesenet", vi har betalinger, alt det skal håndteres ordentlig.

Viktigt med kulturmatch

Når da Komplett etterhvert tar med hele butikken ut i skyen, med hjelp fra Atea, er det ikke utelukkende de håndgripelige kriteriene som sikkerhet og ytelse som ligger til grunn for avgjørelsen.

– Vi har valgt også med tanke på at det er en kulturmatch, og fordi vi ønsker å ha en tett dialog med våre leverandører. Som en del av outsourcing-caset, lette vi etter et selskap som turte å stå litt i mot oss, og si i fra når vi tar feil. Vi ønsket en leverandør som ga oss det vi trenger, og ikke alltid nødvendigvis det vi ber om, sier Wilhelmsen.

– Har Atea noensinne sagt nei til noe dere ba om?

– Ja, det har de. Da setter vi oss ned, tar en prat om det og kommer frem til en god løsning. Det har blitt en bra balanse i samarbeidet.

Programmerer med skytanker

Selv om Azure Stack ikke er lansert ennå, jobbes det med skytenkning hele tiden i Komplett.

– Vi vet nå hvilken retning vi skal, og utvikler applikasjonene deretter. Det er veldig viktig å bygge applikasjonene med skytenkning, det er litt annerledes enn å stå her med on premise. Så snart Stack er klart, kommer vi til å kjøre ut elementer av våre tjenester der. Plattformene våre består av mange komponenter, så vi kan starte med testing av noe som ikke har så stor påvirkning, i begynnelsen.