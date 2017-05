Elbiler som får frem både deg, varene og verktøyet

Å bygge varebiler er ikke det samme som å lage personbiler, og det kreves spesialkunnskap og erfaring for å gjøre det riktig. Håndverkere og andre yrkessjåfører har naturlig nok helt andre krav enn en familie på fire – og det er noe Renault vet bedre enn de fleste, etter 116 år i varebilbransjen.

At nye Renault Zoe har blitt en stor suksess gir likevel litt ekstra sjelefred nå som elektrisk fremdrift også er lett tilgjengelig for bedrifter, med de helelektriske modellene i Renaults populære Kangoo-familie. De nye elektriske varebilene leverer alt du trenger fra et kraftig og romslig nyttekjøretøy, samtidig som du får mer dreiemoment og null motorstøy mens du ruller gjennom arbeidsdagen.

Alt du har bruk for, og litt til

Bilde: Renault

Elektromotorene i Kangoo Z.E.-serien gjør at du får hele 225 Nm dreiemoment fra første sekund, slik at at du enkelt kommer deg frem selv med fullastet bil. Reell rekkevidde under norske forhold anslås å være mellom 80 og 125 kilometer, og tomgangskjøring – som det jo gjerne blir litt av i en varebil – koster plutselig ingenting når du ikke har en motor som står og nipper diesel.

Inntil 4m3 lastevolum, og kapasitet for inntil 625 kg nyttelast, gjør også at du får med deg både varene og verktøyet du trenger for å gjøre jobben. Økonomien er et eget kapittel, og du lader batteriet fullt opp på mellom seks og åtte timer.

De fleste modellene har to komfortable seter, men trenger du å flytte et helt arbeidslag kan du få inntil fem seter – som selvsagt kan klappes ned når de ikke er i bruk, for å gi mer lasteplass.

I det hele tatt er det mye å like med Renault Kangoo Z.E.

Suser forbi køen

Vi må faktisk skrive litt mer om økonomi. Ingen kjøper en bil fordi den er gratis å stå stille med, og selv at kostnaden per kilometer stuper trenger ikke være utslagsgivende. Men har du tenkt på gevinsten ved å ha alle de andre elbilfordelene i arbeidskjøretøyet ditt?

Særlig rundt de store byene er bompenger ofte en stor utgiftspost for mange håndverkere, og i distriktene er det dyrt å ta ferge – og enn så lenge er dette utgifter elbiler slipper. Mange steder kan elektriske varebiler også suse forbi køen i kollektivfeltet, og spare mye tid – og dermed også penger.

Gratis parkering er en ytterligere måte å forbedre bunnlinja på – men det stopper faktisk ikke der heller. Du kan nemlig også få statlig støtte ved å bytte ut bilparken med nullutslippkjøretøy ved å søke Enova om tilskudd.

Nå er det altså nesten kun hvis du trenger å dra tunge tilhengere, eller kjører skikkelige langturer, at fossilt brennstoff har en fordel. Så hva venter du på?