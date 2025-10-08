Foto: Per Finborud/Statens vegvesen
Målet for oppgraderingen var å skape et sted som føles åpent og vennlig i den spektakulære naturen.
Rasteplassen er rund, med buktende benker i skiferheller.
Arkitektene brukte den åpne flaten midt i dalen som fantes der fra før. I bakgrunnen gamle Måbø bru.
Samferdsel
Turist-ikonet ved Måbø bru står klart
Gjenbrukte skiferheller er blitt buktende sittebenker.
Bjørn Olav Amundsen– Journalist
8. okt. 2025 - 16:55
