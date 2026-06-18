Statnett betalte 1570 reineiere for å bygge en kraftledning

SKAIDI: – Konfliktnivået har økt etter Fosen-dommen. Forventningene er helt annerledes når reineierne går i dialog med oss nå, sier prosjektleder Eirik Kivijervi i Statnett til TU.

Vi sitter i en brakkerigg på Skaidi utenfor Hammerfest. Her har Statnett sitt provisoriske kontor for bygging av ny transformator-stasjon (trafo) og 420 kV-linje fra Skaidi til Hammerfest.

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Det er den linja som skal gi høy nok strømeffekt til å elektrifisere Equinors gassproduksjon på Melkøya. Et prosjekt som mer enn én gang har holdt på å utløse regjeringskrise. Og som reineiere, Norske Samers Riksforbund og Sametinget fortsatt kjemper i mot.