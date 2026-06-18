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Her bygges den nye kraftledningen på 420 kilovolt fra Skaidi til Hammerfest.
Den vil gi strøm til å elektrifisere Equinors gassproduksjon på Melkøya.
Reineierne får erstatning når det bygges nye kraftledninger.
De får også kompensasjon for økte kostnader til kraftfôr, transport og andre tiltak. Det er rundt 185.000 tamrein i Finnmark.
Forhandlinger og erstatningssaker med reineiere tar mye tid og medfører ekstra kostnader for Statnett.
energi

Statnett betalte 1570 reineiere for å bygge en kraftledning

Til høsten blir det rettssaker om erstatning for bygging videre til Hammerfest.

Tormod HaugstadTormod Haugstad– Journalist
Arash NejadArash Nejad– Fotojournalist
18. juni 2026 - 05:00

SKAIDI: – Konfliktnivået har økt etter Fosen-dommen. Forventningene er helt annerledes når reineierne går i dialog med oss nå, sier prosjektleder Eirik Kivijervi i Statnett til TU.

Vi sitter i en brakkerigg på Skaidi utenfor Hammerfest. Her har Statnett sitt provisoriske kontor for bygging av ny transformator-stasjon (trafo) og 420 kV-linje fra Skaidi til Hammerfest. 

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Det er den linja som skal gi høy nok strømeffekt til å elektrifisere Equinors gassproduksjon på Melkøya. Et prosjekt som mer enn én gang har holdt på å utløse regjeringskrise. Og som reineiere, Norske Samers Riksforbund og Sametinget fortsatt kjemper i mot. 

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