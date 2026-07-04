Snart slipper han å vurdere trusler fra Putin og Xi Jinping

Lutvann leir, Oslo: 1. september slutter viseadmiral Nils Andreas Stensønes som Norges etterretningssjef. Da har han fylt 62 år og lagt bak seg seks år i sjefsstolen. Han ble bedt om å forlenge av forsvarssjefen for to år siden. Nå ble han spurt igjen, men takket nei.

– Snart 20 år med pendling, de siste seks mellom Oslo og Bergen der jeg bor, får være nok. Nå vil jeg være mer sammen med kona mi, Anne Hilde Håheim.

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Sammen har de tre voksne døtre.