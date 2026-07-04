Foto: Arash A. Nejad

Nils Andreas Stensønes har ledet E-tjenesten gjennom pandemi og fire år med krig i Europa.
Han har tre stjerner som viseadmiral etter sin tid som sjef for Sjøforsvaret. I brystlomma henger det heraldiske våpenskjoldet til Etterretningstjenesten –
to svarte ravner under en rose og rikskronen.
Hvert år i begynnelsen av februar legger E-tjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet fram sine trusselvurderinger.
Fra venstre: Nils Andreas Stensønes i E-tjenesten, Beate Gangås i PST og Arne Christian Haugstøyl i NSM.
Forsvar

Snart slipper han å vurdere trusler fra Putin og Xi Jinping

Nils Andreas Stensønes har vært Norges etterretningssjef i seks år. – Verden er blitt farligere, men denne jobben er blitt mer spennende, sier han.

Tormod HaugstadTormod Haugstad– Journalist
Arash NejadArash Nejad– Fotojournalist
4. juli 2026 - 05:00

Lutvann leir, Oslo: 1. september slutter viseadmiral Nils Andreas Stensønes som Norges etterretningssjef. Da har han fylt 62 år og lagt bak seg seks år i sjefsstolen. Han ble bedt om å forlenge av forsvarssjefen for to år siden. Nå ble han spurt igjen, men takket nei. 

– Snart 20 år med pendling, de siste seks mellom Oslo og Bergen der jeg bor, får være nok. Nå vil jeg være mer sammen med kona mi, Anne Hilde Håheim.

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Sammen har de tre voksne døtre. 

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