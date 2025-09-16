Video: Drone: Arash A. Nejad
Midt mellom jernbanen og Hoffsveien på Skøyen har det åpnet seg et stort oransje hull.
I 2029 vil det være fylt med to heiser, som frakter de reisende opp og ned til Skøyen T-banestasjon.
For å bygge sjakten har entreprenørene brukt en metode som sjelden er sett her i landet: en sekantpelevegg.
Samferdsel
Snart er Fornebubanen ferdig sprengt – men de siste 40 meterne er de mest krevende
Nå er 99,6 prosent av Fornebubanen sprengt ut. Men de siste 40 meterne på Skøyen er den mest krevende delen av hele prosjektet.
Mari Gisvold Solberg– Journalist
Arash Nejad– Fotojournalist
16. sep. 2025 - 05:00
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.