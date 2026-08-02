Foto: Museo Galileo/Leonardotheka 2.0

Leonardo da Vinci var sin tids tekniske mesterhjerne. Han konstruerte mange våpen.
Han skisserte luftfartøy, som denne versjonen med mekaniske vinger fra 1490-tallet.
Et multitalent. Blant mye annet en dyktig anatom.
Og en fremragende kunstner. Denne hånden til apostelen Tomas ble ikke med på maleriet Nattverden.

Skisseboka til den store oppfinneren har fått nytt liv

Mesterens manuskripter og tegninger er rekonstruert i et nettarkiv.

Bjørn Olav AmundsenBjørn Olav Amundsen– Journalist
2. aug. 2026 - 05:00

Ingen representerer begrepet renessansemenneske bedre enn multitalentet Leonardo da Vinci.

For 500 år siden ble den store notat- og skisseboka hans partert. Delene forsvant i flere retninger.

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Noen av boksidene ble nærmest maltraktert.

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