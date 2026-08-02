Skisseboka til den store oppfinneren har fått nytt liv

Leonardo da Vinci var sin tids tekniske mesterhjerne. Han konstruerte mange våpen.

Leonardo da Vinci var sin tids tekniske mesterhjerne. Han konstruerte mange våpen.

Leonardo da Vinci var sin tids tekniske mesterhjerne. Han konstruerte mange våpen.

Han skisserte luftfartøy, som denne versjonen med mekaniske vinger fra 1490-tallet.

Han skisserte luftfartøy, som denne versjonen med mekaniske vinger fra 1490-tallet.

Han skisserte luftfartøy, som denne versjonen med mekaniske vinger fra 1490-tallet.

Et multitalent. Blant mye annet en dyktig anatom.

Et multitalent. Blant mye annet en dyktig anatom.

Et multitalent. Blant mye annet en dyktig anatom.