Skisseboka til den store oppfinneren har fått nytt liv

Ingen representerer begrepet renessansemenneske bedre enn multitalentet Leonardo da Vinci.
For 500 år siden ble den store notat- og skisseboka hans partert. Delene forsvant i flere retninger.
Noen av boksidene ble nærmest maltraktert.
Foto: Museo Galileo/Leonardotheka 2.0
Mesterens manuskripter og tegninger er rekonstruert i et nettarkiv.
Ingen representerer begrepet renessansemenneske bedre enn multitalentet Leonardo da Vinci.
For 500 år siden ble den store notat- og skisseboka hans partert. Delene forsvant i flere retninger.
Noen av boksidene ble nærmest maltraktert.