Skandaleplattformen som ble en suksess

HAMMERFEST: Samtidig med Dagsrevyen, klokka 19 den 12. mars 2016, ble ventilen åpnet for produksjon av den første olje fra Goliat-plattformen i Barentshavet.

10 år senere er det produsert over 140 millioner fat olje fra denne sylinderformede plattformen. Den er blitt en pengemaskin for operatøren Vår Energi som konkurrerer med Aker BP om å være nest størst på norsk sokkel. Etter Equinor, som fortsatt har 35 prosent andel i Goliat-feltet.

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Men noen av oss husker alle de negative sakene som preget byggeprosessen ved Hyundai-verftet i Sør-Korea: