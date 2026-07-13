Video: Vår Energi

Langt ute i Barentshavet, 85 km nordvest for Hammerfest, ligger Goliat.
På 10 år har den produsert 140 millioner fat olje.
Få turte å håpe på noe slikt da prosjektet ble forfulgt av skandaler nærmest fra byggingen startet ved Hyundai-verftet i Sør-Korea.
Goliat ble omtalt som et skandaleprosjekt.
I dag gleder driftssjef Inger Eriksen og VP Operations i Vår Energi, Dag-Erik Helgestad, seg over Goliats effektive produksjon som pioner i Barentshavet.
Olje og gass

Skandaleplattformen som ble en suksess

Da Goliat startet sin produksjon som den første plattformen i Barentshavet, ble den karakterisert som en skandale. 10 år senere er den blitt en pengemaskin.

Tormod HaugstadTormod Haugstad– Journalist
13. juli 2026 - 05:00

HAMMERFEST: Samtidig med Dagsrevyen, klokka 19 den 12. mars 2016, ble ventilen åpnet for produksjon av den første olje fra Goliat-plattformen i Barentshavet. 

10 år senere er det produsert over 140 millioner fat olje fra denne sylinderformede plattformen. Den er blitt en pengemaskin for operatøren Vår Energi som konkurrerer med Aker BP om å være nest størst på norsk sokkel. Etter Equinor, som fortsatt har 35 prosent andel i Goliat-feltet.

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Teknisk Ukeblad Media
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Men noen av oss husker alle de negative sakene som preget byggeprosessen ved Hyundai-verftet i Sør-Korea:

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