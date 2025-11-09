Foto: National Archives and Records Administration/ Wikimedia Commons
Den rekylfrie kanonen 75 mm-kanonen M20 ble brukt som antitankvåpen og støttevåpen for amerikansk infanteri i Koreakrigen.
Vekten var 47 kilo, så den kunne for eksempel fraktes på et muldyr, som her i Kansas sent på 1940-tallet.
Franskmennene fant selvfølgelig sin egen løsning.
Forsvar
Panservernmopeden
Den var temmelig tungt bevæpnet. Og litt rask.
Bjørn Olav Amundsen– Journalist
9. nov. 2025 - 16:01
