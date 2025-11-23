Foto: Nationaal Archief i Nederland/Wikimedia Commons
I Nederland omkom over 1800 mennesker under den store katastrofeflommen i Nordsjøen i 1953.
Rundt 72.000 mennesker ble evakuert.
Rednings- og rydningsarbeidet varte i flere måneder.
Som hjelp sendte Norge over 300 ferdighus.
Nå er 19 av dem fredet, deriblant disse seks husene i landsbyen Hansweert.
Norge sendte 326 ferdighus i gave til flomherjet Nederland
Norge hadde selv boligmangel på denne tiden, men hadde også bred erfaring med ferdighus.
Bjørn Olav Amundsen– Journalist
23. nov. 2025 - 13:01
