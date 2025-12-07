Foto: LKAB
Skipslasteren er en del av investeringer på fem milliarder kroner i Narvik havn fram til 2029.
Michael Palo og Marit Waleniussen i LKAB klipper båndet med norsk-svenske farger.
Malmbanen
Malmgigant planlegger for minst 120 år til
Den gamle skipslasteren for jernmalm holdt i nesten 50 år.
Bjørn Olav Amundsen– Journalist
7. des. 2025 - 07:00
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.