Foto: Rundetaarns arkiv
Dagens kuppel ble montert i 1929.
Men toppen av Rundetårn lekker. Kuppelen trenger nytt kobbertak.
Arbeidene med varmt kobber skal skje på gateplan på grunn av brannfaren.
I januar skal den tre tonn tunge hatten løftes av det kjente tårnet i København.
Løfter kobberhatten av det kjente tårnet fra 1642
Kobbersmeder og snekkere lager et nytt kobbertak på kuppelen i løpet av vinteren og våren.
Bjørn Olav Amundsen– Journalist
16. nov. 2025 - 16:24
