Overskuddsvarmen om sommeren kan lagres og brukes til oppvarming om vinteren.

Overskuddsvarmen om sommeren kan lagres og brukes til oppvarming om vinteren.

Overskuddsvarmen om sommeren kan lagres og brukes til oppvarming om vinteren.

Med energispunt kan kvikkleiren brukes som et termisk batteri.

Med energispunt kan kvikkleiren brukes som et termisk batteri.

Med energispunt kan kvikkleiren brukes som et termisk batteri.

Kvikkleirens lyse side: Her er den et termisk batteri

Strengt tatt handler det om å sveise noen rør på noen spuntplater. Men som energiutnyttelse er det et nyskapende prosjekt.