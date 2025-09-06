Foto: Mari Svenningsen
NGI har bygd sitt nye hovedkvarter i Oslo delvis på kvikkleire.
Med energispunt kan kvikkleiren brukes som et termisk batteri.
Overskuddsvarmen om sommeren kan lagres og brukes til oppvarming om vinteren.
Bygg
Kvikkleirens lyse side: Her er den et termisk batteri
Strengt tatt handler det om å sveise noen rør på noen spuntplater. Men som energiutnyttelse er det et nyskapende prosjekt.
Bjørn Olav Amundsen– Journalist
6. sep. 2025 - 15:00
