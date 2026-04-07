Video: Video: Eirik Helland Urke

Her kan Norges første kjernekraftverk komme.
Kommunene Aure og Heim har samarbeidet om å stille tomt til disposisjon for kraftverk og industri.
Planen er at Taftøya Industripark skal romme et 1500 MW kjernekraftverk av SMR-reaktorer og industri, f.eks. et datasenter.
Fra sjøsiden er det planer om kaianlegg for skipsanløp til kjernekraftverket.
Fra fjorden kan Trondheimsleia Kjernekraft også forsyne kraftverket med kjølevann.
Området ned mot sjøen eies av Relog som er Reitans logistikkselskap. Men Relog vil samarbeide med Trondheimsleia Kjernekraft.
Seksjonssjef Soonkil Jung i Korea Hydro & Nuclear Power leder den koreanske delegasjonen av kjernekraft-eksperter.
Prosjektdirektør i Norsk Kjernekraft, Ola Borten Moe, leder an innover i skogen med en drone i hånda.
Kjernekraft i Aure og Heim – eller bare i andre land?

I morgen kommer Kjernekraftutvalget med sine konklusjoner for denne energikildens fremtid i Norge.

Tormod Haugstad– Journalist
7. apr. 2026 - 05:00

Tidligere SV-leder og mangeårig direktør ved Cicero Senter for klimaforskning, Kristin Halvorsen, skal overrekke utvalgets rapport til energiminister Terje Aasland.

Da vil debatten om kjernekraftens fremtid i Norge skyte fart. Det er invitert til en rekke debattmøter i etterkant av utvalgets presentasjon. Allerede i dag skal Fornybar Norge ha et frokostmøte om kjernekraft.

– Jeg synes det er veldig bra at vi nå kommer med en rapport som gir et grundig underlag for debatten om kjernekraft, sier professor og direktør for NTNU Energi, Asgeir Tomasgard, til TU.

