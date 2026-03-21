Foto: NTB

Landslags-alpinist Jesper Saltvik Pedersen drømte om å ta fem av fem sitski-gull i Paralympics i Milano Cortina. Han endte med fire medaljer, hvorav ett gull.
Konkurrentene – som Jerome Kampschreur – tjener hundredeler på formstøpte seter og aerodynamiske nyvinninger Jesper ikke har.
Jesper er lei av at manglende teknologiutvikling skal sette ham tilbake.
Ingeniør-studenter ved USN og Fagskolen i Kongsberg utvikler nå en helt ny sitski til Norges beste para-alpinist.
Industri

Ingeniør-studenter skal gi Jesper flere OL-gull

Samtidig som Jesper Saltvik Pedersen har konkurrert mot resten av verdenseliten i Paralympics i Cortina, har fem ingeniør-studenter på Kongsberg jobbet iherdig for å videreutvikle prototypen av sitskien som skal gi ham flere medaljer i fremtiden.

Mona StrandeMona Strande– Journalist
Eirik Helland UrkeEirik Helland Urke– Fotojournalist
21. mars 2026 - 05:00

26-åringen fra Karmøy tok fire medaljer i Paralympics i Milano Cortina, inkludert gull i utfor, som var den eneste av fem sitski-øvelser han manglet OL-gull i fra Pyeongchang (2018) og Beijing (2022).

Men i super-G ble han slått med 72 hundredeler av en av sine argeste konkurrenter, nederlandske Jerome Kampschreur, som også tok gullet i slalåm og kombinasjonsrennet. Han stilte til start med teknologiske fortrinn Jesper ikke har – foreløpig.

– Nesten alle jeg kjører mot, har formstøpte seter, mens jeg bruker et standardsete. Mine nederlandske konkurrenter er langt fremme på teknologi for para-sport. De dukket plutselig opp i verdenscupen rett før OL med en ny, aerodynamisk sak bak setet. De utvikler noe nytt for å optimalisere prestasjonene hele tiden, og det er ingen grunn til at skinasjonen Norge skal være bak dem på teknologiutvikling for vintersport, sier Pedersen.

Les videre med et abonnement

Allerede abonnent?Logg inn