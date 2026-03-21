Ingeniør-studenter skal gi Jesper flere OL-gull

26-åringen fra Karmøy tok fire medaljer i Paralympics i Milano Cortina, inkludert gull i utfor, som var den eneste av fem sitski-øvelser han manglet OL-gull i fra Pyeongchang (2018) og Beijing (2022).

Men i super-G ble han slått med 72 hundredeler av en av sine argeste konkurrenter, nederlandske Jerome Kampschreur, som også tok gullet i slalåm og kombinasjonsrennet. Han stilte til start med teknologiske fortrinn Jesper ikke har – foreløpig.

– Nesten alle jeg kjører mot, har formstøpte seter, mens jeg bruker et standardsete. Mine nederlandske konkurrenter er langt fremme på teknologi for para-sport. De dukket plutselig opp i verdenscupen rett før OL med en ny, aerodynamisk sak bak setet. De utvikler noe nytt for å optimalisere prestasjonene hele tiden, og det er ingen grunn til at skinasjonen Norge skal være bak dem på teknologiutvikling for vintersport, sier Pedersen.