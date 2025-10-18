Illustrasjon: Conrad Wise Chapman/Wikimedia Commons
Oljemaleri av ubåten Hunley fra desember 1863. Da vraket ble funnet og hevet i nyere tid viste denne illustrasjonen seg å være svært presis.
USS Housatonic sank raskt i februar 1864 da den 40 fot lange ubåten sprengte en mine ved skroget til sluppen.
Også ubåten sank. Mannskapet på åtte omkom. For 30 år siden ble den funnet, og etter hvert hevet.
Forsvar
Hunley: Den første ubåten som senket en fiende
Under den amerikanske borgerkrigen klarte en ubåt for aller første gang å gjøre det den var laget for. Men til en høy pris.
Bjørn Olav Amundsen– Journalist
18. okt. 2025 - 05:00