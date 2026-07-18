Hun får ansvaret for Melkøyas framtid

– Vi har fullført 60 prosent av Snøhvit Future-prosjektet nå, sier Elin Marie Halvorsen til TU. I snart to år har hun ledet gjennomføringen av prosjektet som Equinor startet planleggingen av allerede i 2017.

Anleggsarbeidene startet våren 2024 etter at regjeringen 8. august 2023 ga klarsignal til elektrifisering av Melkøya. Vedtaket ble proklamert med en famøs pressekonferanse der statsminister Jonas Gahr Støre, finansminiser Trygve Slagsvold Vedum og energiminister Terje Aasland lanserte et kraft- og industriløft for Finnmark.

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Enigheten forsvant da Senterpartiet gikk ut av regjering. Vedtaket om å elektrifisere Melkøya er blitt gjenstand for politiske omkamper helt fram til i vår, da Senterpartiet også i denne saken skulle markere seg med et nytt standpunkt. Partiet gikk fra sitt løfte og ville drive gasskraftverket videre av hensyn til mangel på kraft i regionen.