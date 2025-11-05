Kapasiteten er 90.000 tonn plast i året.

Her kan de sortere all norsk husholdningsplast

I dag åpner det nasjonale finsorteringsanlegget Områ. Det skal kunne sortere all plastemballasje vi kaster hjemme så nøyaktig at det kan gjenvinnes til nye produkter.