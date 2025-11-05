Foto: Arash A. Nejad
5. november åpner det nasjonale finsorteringsanlegget Områ.
Det skal sortere plastemballasje fra husholdningene slik at det kan gjenvinnes til nye produkter.
Kapasiteten er 90.000 tonn plast i året.
Adm. dir. Karl Johan Ingvaldsen i Plastretur håper anlegget vil gi folk økt tillit til materialgjenvinning og kildesortering.
Her kan de sortere all norsk husholdningsplast
Mona Strande– Journalist
Arash Nejad– Fotojournalist
5. nov. 2025 - 11:58
