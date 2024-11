Flyene flyttes opp og ned mellom flydekket og hangarene ved hjelp av fire store heiser. Her er F-18 Super Hornet klart for trafikk.

Skipet har tre store hangarer. Dette er en av dem, hvor det til vanlig drives vedlikehold av flyene. Denne dagen er hangaren pyntet for mottakelse.

– Besøket av USS Harry S. Truman er viktig for å understreke samholdet og øvelsesfellesskapet vi har med USA, sier Støre til TU.

