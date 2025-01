Statkraft-sjefen: – Historisk sett har vi ikke veldig høye strømpriser

– For en del av vannkraftverkene som ble bygd ut for lenge siden, så er det nå det er riktig timing for oppgraderinger, sier Statkraft-sjefen. Her fra byggingen av Aura kraftstasjon i 1953, ett av anleggene hvor Statkraft planlegger en effektoppgradering. Foto: Sverre A. Børretzen/Aktuell/NTB