Foto: Niklas Hart/Degree of Freedom/Saaha/Knight architects/Asplan Viak
Den 260 meter lange brua har åtte spenn.
De fem første krysser seks jernbanespor og fire plattformer ved Drammen stasjon.
De tre lengste spennene krysser elva.
Samferdsel
Drammens nye, dynamiske design
25. oktober er det offisiell åpning av den nye elvekryssingen i byen som kaller seg Elvebyen.
Bjørn Olav Amundsen– Journalist
25. okt. 2025 - 13:00
