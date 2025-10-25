De fem første krysser seks jernbanespor og fire plattformer ved Drammen stasjon.

Den 260 meter lange brua har åtte spenn.

Drammens nye, dynamiske design

25. oktober er det offisiell åpning av den nye elvekryssingen i byen som kaller seg Elvebyen.