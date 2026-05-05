– Dagens Nintendo-skolerte ungdom vil ta dette veldig greit

Under et arrangement på Rena torsdag i forrige uke viste Hæren fram den ene av de to første av 54 nye stridsvogner som Norge skal få levert.

Stridsvognenene heter Leopard 2A8 og er en videreutvikling av Leopard 2A4-stridsvognene som Hæren har brukt siden 2002. Sistnevnte ble kjøpt brukt og er bygget på 1980-tallet.

Beslutningen om å kjøpe Leopard-stridsvogner på nytt ble offentliggjort i februar 2023. Det ble bestilt vogner av typen 2A7, men betegnelsen ble senere endret til 2A8. 37 av vognene skal settes sammen av selskapet Ritek i Levanger. De øvrige bygges i Tyskland.