Foto: Arash A. Nejad
Pyramiderommet i A-blokka er entréen til kvartalet, og slår an stemningen.
Det er ikke så mange rette hjørner i denne bygningen.
Departementenes ansatte oppfordres til å bruke trappene.
I 10. etasje blir det representasjonsområde.
Utsmykningen er en flokk med fugler i metall.
A-blokka er ikke av de største, men inneholder 900 dører.
Noen vegger har betongelementer som er støpt i stålforskaling, og er silkemyke å ta på.
Bygg
Bli med inn i de nye blokkene
Bygningene er så godt som ferdige. Her er statsledelsen sikret for mange milliarder.
Bjørn Olav Amundsen– Journalist
Arash Nejad– Fotojournalist
9. des. 2025 - 15:15
