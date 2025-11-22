Verkehrsarchiv Tirol/Brenner Basistunnel/BBT-SE

Brenner stasjon, på toppen av passet, etter at jernbanen åpnet i 1867. Damplokomotivet var det tyngste og sterkeste i Østerrike.
Jernbanen over Brennerpasset var den første som krysset Alpene.
Om åtte år skal passasjertogene suse avgårde i over 200 km/t i en ny tunnel.
Alpene har fått et nytt, 57 kilometer langt hull

I høst var det gjennomslag i enda en umåtelig lang tunnel. Begynner fjellkjeden å minne om en sveitserost?

22. nov. 2025 - 05:00
