Foto: Wikimedia Commons/CC-BY-2.0

På Vestfronten høsten 1915 fryktet de allierte styrkene dette synet mest av alt.
Den nye flymaskinen ga navn til en egen tidsperiode.
Verdens første jagerfly kunne angripe både andre fly og mål på bakken. De allierte snakket om «Fokker-svøpen».
Forsvar

Aeroplanet som startet krigen om himmelen

Februar 1916: Et av de største feltslagene noensinne er i gang. Like før begynte krigen om luftherredømmet.

Bjørn Olav AmundsenBjørn Olav Amundsen– Journalist
27. sep. 2025 - 05:00
Bjørn Olav AmundsenBjørn Olav Amundsen– Journalist

Har du tips til meg?

Jeg skriver om mye forskjellig, men mest om bygging og drift av veier og om samferdsel. Kontakt meg gjerne om du har tips eller noe du mener jeg burde skrive om.
Tlf: +47 932 45 308
E-post: boa@tu.no

Forsvarluftfart
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.