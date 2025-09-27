Foto: Wikimedia Commons/CC-BY-2.0
På Vestfronten høsten 1915 fryktet de allierte styrkene dette synet mest av alt.
Den nye flymaskinen ga navn til en egen tidsperiode.
Verdens første jagerfly kunne angripe både andre fly og mål på bakken. De allierte snakket om «Fokker-svøpen».
Forsvar
Aeroplanet som startet krigen om himmelen
Februar 1916: Et av de største feltslagene noensinne er i gang. Like før begynte krigen om luftherredømmet.
27. sep. 2025 - 05:00
Kommentarer:
