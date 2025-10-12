Foto: Bjørn Olav Amundsen
I slutten av november åpner denne veistrekningen i Østerdalen.
Det er lenge før fristen, og byggeleder Stig Johansen er godt fornøyd.
Lenger sør skal veikroppen bygges opp omtrent til høyde med skuffen på gravemaskinen.
Den delen åpner før ferien i 2026.
Samferdsel
3000 meter riksvei blir ferdig åtte måneder før planen
Tre store elektriske tipptrucker gjorde vei i vellinga. Men de måtte lades ofte.
Bjørn Olav Amundsen– Journalist
12. okt. 2025 - 05:00
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.