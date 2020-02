Sommerjobb hos Kongsberg Gruppen: Teknologi som utgjør en forskjell – fra havets dyp til det ytre rom

I Kongsberg Gruppen sitt innovasjonssenter møter vi to unge, engasjerte ingeniørspirer. Det er tydelig at Silje Aarvik Johannessen og Mats Ruste Holen har landet drømmejobbene sine. Veien inn fant de etter å ha vært sommerstudenter i selskapet ved siden av ingeniørstudiene.

Etter å ha vært praktikant i Kongsberg Gruppen fire somre på rad har Silje Aarvik Johannessen nå fått jobb som sivilingeniør. Foto: Delta V

– Jeg var så heldig at jeg fikk være praktikant her fire somre på rad i en avdeling innenfor forsvarsvirksomheten. Det var spennende og nyttig å få relevant praksis mens jeg studerte, sier Johannessen, som lenge har vært fast bestemt på at det var i Kongsberg Gruppen hun ville jobbe.

Hun er utdannet sivilingeniør i Marin teknikk med spesialisering i Marin Kybernetikk ved NTNU i Trondheim, og har i dag fast stilling i Kongsberg Gruppens maritime virksomhet.

Kongsberg Gruppen tilbyr to typer sommerjobb; enten i en bestemt avdeling eller på et av til sammen åtte sommerprosjekter – med ulike, reelle problemstillinger. Alle sommerstudenter blir fulgt opp tett av selskapets erfarne ingeniører.

Skreddersydd for maritim virksomhet

Summer interns Les mer om de Kongsberg Gruppens Summer Internship og de ulike prosjektene. Finn ut mer »

Silje Aarvik Johannessen jobber i en avdeling som er med på å utvikle og levere digitale systemer hovedsakelig til offshore- og LNG- (liquefied natural gas) markedet.

– Studiet mitt er nærmest skreddersydd for Kongsberg Gruppens maritime virksomhet, så nå jobber jeg altså her. Vi leverer et produkt som innhenter og lagrer data fra ulike systemer ombord på båter og rigger, blant annet knyttet til automasjon, dynamisk posisjonering og navigasjon. Dataen kan også sendes til land, hvor den blant annet benyttes til grafisk framstilling av informasjon, for eksempel gjennom «dashboard» og rapporter, forklarer Johannessen.

Systemet avdelingen leverer bidrar til at kunden kan ha oversikt over installasjonene sine og dermed effektivisere og optimalisere ulike operasjoner, som å redusere energiforbruk og utslipp.

Johannessen forteller at hun opplever å få mer ansvar for hver dag som går innenfor sitt område, og synes det er gøy å ta del i produktutviklingen.

– Akkurat nå består jobben min i å ha kundekontakt i forbindelse med å sette opp «dashboards» og resultatindikatorer. Andre oppgaver kan være å installere programvare på teknisk utstyr før det sendes ombord. Det hender også at vi reiser ut for å sette det opp selv. Jobben min er altså en god blanding av kontorarbeid og reising, noe som er veldig gøy, forteller hun.

Mats Ruste Holen viser fram styreenheten han designet til prosjektet Lone Wolf under sommerjobben i Kongsberg Gruppen. Foto: Delta V

Fjernstyrt forsvarsteknologi

Nede i kjelleren i innovasjonssenteret, blant roboter, 3D-printere, VR-briller og annen spennende teknologi, trekkes Mats Ruste Holen raskt mot laserkutteren. Den ble han godt kjent med i sommerpraksisen i Kongsberg Gruppen.

– Jeg jobbet i et tverrfaglig team i «Lone Wolf», som er en av sommerprosjektene i divisjonen Land Systems. Nå er prosjektet å utvikle en autonom ATV, altså en firehjuls motorsykkel, men da jeg var med var det en fjernstyrt bil med paintballgevær på, enkelt forklart. Under prosjektet brukte jeg blant annet laserkutteren til å lage denne styreenheten, forteller han engasjert og viser fram produktet.

Holen har mastergrad i Industriell Design fra NTNU, med en bachelor i Teknologidesign og ledelse i bunn. Nå jobber han med interaksjonsdesign i Kongsberg Gruppens forsvarsvirksomhet, i samme divisjon som han hadde sommerjobb. Hovedoppgaven hans er å designe brukeropplevelsen til operatøren på en Protector fjernstyrt våpenstasjon (RWS).

– Jeg jobber i et designteam hvor vi gjennom en designprosess tegner opp forslag, diskuterer og tester dem med brukere av Protector fjernstyrt våpenstasjon (RWS), forteller den tidligere sommerpraktikanten. Foto: Delta V

– Det omfatter å observere brukere av dagens system. Så tar vi innsikten videre i utviklingen av nye systemer og produkter. Vi ser på alt som en operatør er i kontakt med, heriblant kontrollere, skjermfunksjoner og det grafiske brukergrensesnittet. Jeg jobber i et designteam hvor vi gjennom en designprosess tegner opp forslag, diskuterer og tester dem med brukere. I det siste har jeg fokusert på utviklingen av nytt brukergrensesnitt og tilpasninger etter brukerens behov, forteller han.

Hvert år blir sommerprosjektene satt opp med nye mål, som sommerstudentene skal jobbe for å oppnå, under tett oppfølgning. Fokusområder for de ulike prosjektene inkluderer bærekraftige løsninger, droneteknologi, automatisert produksjon, smarte skip og mer.

Spennende muligheter på tvers av selskapet

Kongsberg Gruppen scorer år etter år helt i toppsjiktet når norske ingeniørers og teknologers drømmearbeidsgivere blir kåret. Det er ikke uten grunn. De høyteknologiske produktene og systemene selskapet utvikler, opereres under ekstreme forhold på de mest ekstreme steder – fra bunnen av havet til ute i verdensrommet. Nedslagsfeltet er bredt; fra forsvar, forskning, maritim næring og energisektoren til satellittvirksomhet, romfart, autonomi og mer.

Begge de to tidligere sommerpraktikantene er enige om at opplegget rundt sommerjobben var godt gjennomført. Foto: Delta V

– Her er det kjempebra muligheter. Kongsberg Gruppen har virkelig alt. Uansett retning har du som ingeniør mulighet til å utgjøre en forskjell og jobbe med det ypperste av teknologi innen ditt felt, enten det er maritim eller romfart. Det er også utrolig mange dyktige og koselige folk her som gjerne lærer bort det de kan, poengterer hun.

Sommerjobbene til Kongsberg Gruppen er lønnet, og går over totalt syv uker i tillegg til et avbrekk med to ukers ferie. Siden mange av sommerstudentene er tilflyttere, blir det lagt stor vekt på det sosiale.

– Praksisen er en fin måte å bli kjent med bedriften og teste ut arbeidsplassen, for å se om det er en god match. Samtidig er det sosiale også utrolig viktig. Det er et veldig bra sosialt opplegg helt fra første kick-off, sier Holen.

– Det blir et veldig godt miljø og man bygger seg raskt et godt nettverk, skyter Johannesen inn.

Kongsberg Gruppens sommerjobber er i stor grad forbeholdt ingeniørstudenter, men det er også åpent for søkere med annen relevant studiebakgrunn som økonomi, prosjektledelse, kommunikasjon og lignende.