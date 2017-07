VW-topp sier seg skyldig i utslippsjuks

Volkswagen-toppen Oliver Schmidt innrømmer å ha kjent til jukset med utslippsdata fra den tyske bilgigantens dieselbiler i USA.

Schmidt hadde fra 2012 til 2015 en sentral lederstilling i Volkswagens amerikanske virksomhet og er tiltalt for bedrageri og for å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset.

4. august må han møte for en føderal dommer i Michigan, og han kommer da ifølge påtalemyndigheten til å innrømme straffskyld.

Nummer to som innrømmer skyld

Påtalemyndigheten og Schmidts forsvarere orienterte denne uka dommeren om beslutningen, som også bekreftes av det amerikanske justisdepartementet.

Schmidt blir den andre VW-toppen som sier seg skyldig i forbindelse med utslippsjukset i USA. I 2016 medga VW-ingeniøren James Liang at han hadde vært med på å utvikle innretningen som fikk selskapets dieselmotorene som å framstå som mer miljøvennlige enn de i realiteten var.

Amerikanske myndigheter avdekket jukset i 2015 og fant at utslippene fra VWs dieselmotorer lå opptil 40 ganger høyere enn tillatt.

VW har tidligere gått med på å betale 34 milliarder kroner i bøter til amerikanske myndigheter, og dette kommer på toppen av de 140 milliarder kronene de har gått med på å betale i erstatning til bileiere, forhandlere og miljøformål.